Baltimore le da al derecho de 30 años un contrato de 125 millones de dólares por cinco temporadas , tras ser MVP de la Serie de Campeonato con los Rays.

Los Angeles, Estados Unidos/Los Orioles de Baltimore anunciaron este martes la llegada del lanzador dominicano Freddy Peralta, al que entregaron un contrato de 125 millones de dólares por las próximas cinco temporadas.

Peralta, de 30 años, era agente libre después de guiar a los Rays de Tampa Bay a la pasada Serie Mundial, en la que cayeron ante los Cerveceros de Milwaukee en cinco partidos.

El diestro dominicano, que jugó en Milwaukee sus ocho primeras temporadas de las Grandes Ligas, fue especialmente decisivo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Cleveland, de la que fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso).

Baltimore ganó así la puja por uno de los peloteros más cotizados del actual mercado de fichajes y le dio el tercer contrato más cuantioso de su historia y el mayor para un lanzador.

Los Orioles, que llevan más de una década sin ganar una serie de playoffs, estaban en busca de un sustituto de Trevor Jones, quien se comprometió el lunes con los Cachorros de Chicago por cinco años y 120 millones de dólares.

Sólo horas después, los Cachorros volvieron a sacar la chequera este martes para reclutar a Teruaki Sato, el mejor bateador en Japón durante las dos últimas temporadas con los Tigres de Hanshin.

Sato, de 27 años, firmó por las próximas seis campañas a cambio de 120 millones de dólares tras un último curso en el que logró 39 jonrones, 106 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 0,306 en 143 partidos, reportó la web oficial de las Grandes Ligas.