Estados Unidos/Un día después de sacudir el mundo del béisbol al pactar con el lanzador agente libre Tarik Skubal, los Mets volvieron a la carga el lunes, acordando un contrato con el inicialista Paul Goldschmidt, le informó una fuente a Anthony DiComo de MLB.com. El equipo no ha confirmado el pacto.

Se informa que Goldschmidt firmaría por US$8 millones, con la oportunidad de ganar otros US$2 millones en bonos, según un informe del analista de MLB Network, Joel Sherman.

Los Mets agregaron al dominicano Jorge Polanco en invierno pasado aparentemente para llenar el hueco que dejó la partida de Pete Alonso, pero Polanco se vio limitado a apenas 37 partidos y promedio de .148 debido a varias lesiones. Como resultado, Jared Young y Mark Vientos vieron la mayor parte del tiempo de juego en la posición.

Un altamente condecorado inicialista y bateador designado veterano, Goldschmidt llega a su campaña de 39 años con un premio Jugador Más Valioso (2022), siete convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata y cuatro Guantes de Oro.

Aunque sus años más productivos parecen haber quedado atrás, Goldschmidt sigue siendo un bateador por encima del promedio que puede resultar valioso en el plato, especialmente contra pitcheo zurdo. En el 2026, su segunda temporada con los Yankees luego de ocho con los Diamondbacks y seis con los Cardenales, tuvo línea ofensiva de .299/.393/.573 con 11 cuadrangulares en 183 turnos ante lanzadores zurdos.

En general, Goldschmidt alcanzó OPS de .765 con 18 jonrones en 380 visitas al plato por el equipo del Bronx este año, que también resultó en OPS+ de 111. Eso mantuvo intacta su racha de por vida de jamás caer por debajo del promedio de la liga en OPS ajustado en ninguna temporada. Sin embargo, sus métricas de calidad de contacto fueron discretas, debido a que su tasa de batazos fuertes fue del 35.9%, la menor desde que Statcast comenzó a registrar esta clase de información en el 2015.

En su carrera, Goldschmidt cuenta con un expediente que podría llevarlo algún día al Salón de la Fama, registrando OPS de .876 con 390 bambinazos y produciendo 65.1 de bWAR a lo largo de 16 campañas en las Grandes Ligas.

A la defensa, Goldschmidt ha demostrado que todavía tiene un buen alcance en la primera base, concluyendo la temporada del 2026 con +6 Outs Por Encima del Promedio, según Statcast. También ha sido notablemente duradero, sin haber sido enviado a la lista de lesionados desde el lejano 2014.

Además del repertorio de habilidades que aporta en el terreno, Goldschmidt también llega con una gran experiencia en postemporada: En 33 encuentros de playoffs de por vida, lleva una línea ofensiva de .262/.347/.533 con ocho vuelacercas.

Información de Manny Randhawa (MLB.com)

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