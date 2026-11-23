Sus declaraciones permiten conocer la perspectiva de la modelo sobre esta nueva etapa familiar, sin revelar las razones de la ruptura ni anticipar cambios en su situación sentimental.

La modelo argentina Valentina Ferrer habló sobre la relación que mantiene actualmente con J Balvin después de su separación sentimental. Durante un encuentro con periodistas en un aeropuerto, aseguró que ambos conservan una amistad cercana y que sus decisiones familiares tienen una prioridad compartida: el bienestar de Río, su hijo.

La pareja confirmó su ruptura aproximadamente dos meses antes de estas declaraciones. Aunque había preferido mantener su vida privada lejos de los detalles públicos, Ferrer respondió algunas preguntas sobre su presente y la manera en que ella y el cantante colombiano organizan su vínculo como padres.

Cuando los reporteros quisieron saber si estaba preparada para enamorarse nuevamente, la modelo evitó confirmar planes sentimentales. En cambio, respondió: “Obviamente, que tengo amor para mi Río”. Su contestación dirigió la conversación hacia el niño que comparte con José Álvaro Osorio Balvin, nombre completo del intérprete.

La argentina también rechazó la idea de que una separación implique necesariamente comenzar otra vida desde el principio. “No empezar de cero, es seguir la vida, es seguir la vida. Obvio, ese es el objetivo de los dos. Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, explicó.

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Sus palabras reflejan la intención de mantener una relación de cooperación después del final del romance. Ferrer no detalló acuerdos específicos de crianza ni describió cómo distribuyen las responsabilidades cotidianas, pero insistió en que ambos están concentrados en acompañar a su hijo.

La conversación también incluyó preguntas sobre las emociones que pudo experimentar tras la ruptura. Ante la posibilidad de hablar de tristeza o de un proceso de duelo, la modelo decidió no profundizar. “No, nada, no empecemos con los chismes”, contestó mientras continuaba su recorrido por el aeropuerto con su equipaje.

Al referirse nuevamente a Río, aseguró que el menor atraviesa esta etapa de manera positiva. “Río está feliz, Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Riri. Como dije, nuestro objetivo es el mismo y es hacerlo feliz y eso es lo importante”, manifestó.

Una de sus afirmaciones más claras estuvo relacionada con el trato que conserva con el cantante. “Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos. Y yo creo que eso es lo más importante”, sostuvo Ferrer, quien destacó así la amistad que existe entre ambos.

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Valentina Ferrer y J Balvin mantuvieron una relación durante varios años y se convirtieron en padres en 2021, cuando nació Río. Aunque compartieron algunos momentos familiares en sus redes sociales, también procuraron reservar aspectos de la vida del niño y evitar una exposición constante de su intimidad.

Después de conocerse la separación, el artista colombiano no ofreció explicaciones extensas sobre el final de la relación. Sin embargo, publicó un mensaje dirigido a Ferrer por su cumpleaños pocos días después de que la ruptura se hiciera pública.

Por su parte, la modelo continúa desarrollando proyectos personales, entre ellos BFF Club, una iniciativa que presenta como un espacio de acompañamiento femenino. Sobre su propósito expresó: “Para mí más bien es el apoyo hacia las mujeres. Siento que es algo muy lindo”.

Ferrer tampoco confirmó si actualmente tiene una nueva pareja o si desea iniciar otra relación. En sus respuestas prefirió mantener esos asuntos fuera de la conversación y reiterar que la felicidad de Río orienta el vínculo que sostiene con su expareja.