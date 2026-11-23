Con Rebelión , Chorrito pa las ánimas , El Makinón y Lárgate , la participación colombiana reúne salsa, reguetón y sonidos alternativos en el universo de GTA VI , donde las emisoras se convierten en otro componente de la experiencia de juego.

La música colombiana encontró un nuevo escenario en Grand Theft Auto VI (GTA 6). El videojuego de Rockstar Games incluye canciones de Joe Arroyo, Feid, Karol G y Kali Uchis dentro de una selección musical que acompaña los recorridos de los jugadores por Vice City y el estado ficticio de Leonida.

La presencia de estos artistas combina generaciones y estilos distintos. Desde una composición emblemática de la salsa hasta éxitos del reguetón y propuestas alternativas, la programación radial del juego incorpora sonidos vinculados con Colombia dentro de una oferta dedicada también a otros géneros internacionales.

Uno de los nombres destacados es Joe Arroyo, cuya canción Rebelión, grabada en 1986 junto a su orquesta La Verdad, forma parte de la emisora Radio La Ola. Este espacio está especializado en salsa y ritmos tropicales, y cuenta con Gloria Estefan y Emilio Estefan como presentadores dentro del videojuego.

La inclusión de Rebelión permite escuchar una obra del cantante cartagenero mientras se exploran las calles virtuales. Su participación representa el componente de salsa clásica dentro del grupo de artistas colombianos seleccionados para esta entrega de la franquicia.

Te puede interesar: Cate Blanchett dará vida a Martha Stewart en película sobre su imperio y posible paso por prisión

El reguetón colombiano también tiene espacio en la banda sonora. Feid aparece con Chorrito pa las ánimas, mientras Karol G participa mediante El Makinón, su colaboración con Mariah Angeliq, publicada originalmente en el álbum KG0516.

Ambas canciones suenan en Cocoteo FM, una estación dedicada al reguetón, la bachata, el dembow y otras expresiones de la música urbana caribeña. Su programación incorpora además las voces de Bad Bunny, quien interpreta al personaje El Martillo, y RaiNao, presentada como La Gata.

A estos nombres se suma Kali Uchis, artista estadounidense de raíces colombianas, con Lárgate, una colaboración junto a Helado Negro, músico estadounidense de ascendencia ecuatoriana. La canción está incluida en el álbum oficial del videojuego, ampliando la presencia de músicos vinculados con Colombia más allá de las estaciones radiales mencionadas.

La selección forma parte de una propuesta musical más amplia que acompaña el lanzamiento de GTA 6, ocurrido trece años después de la entrega anterior. Además de sus características gráficas y narrativas, el título incorpora una programación diversa que funciona como acompañamiento de los desplazamientos y actividades dentro de su mundo abierto.

Te puede interesar: Patrick Stewart | Revelan la causa de muerte: qué indica el certificado del actor de Star Trek y X-Men

En total, el videojuego dispone de 22 emisoras de radio. Entre ellas figuran The Chamber 106.6, dedicada al heavy metal y al hard rock; Flash FM, centrada en el pop; y Dirty South Classics, especializada en rap y hip hop.

La oferta también comprende Country Radio, enfocada en música country, y AfroBank FM, que presenta música africana. Así, las emisoras permiten alternar estilos según las preferencias de quienes recorren los escenarios virtuales.

El repertorio latino no se limita a los cuatro artistas vinculados con Colombia. También incluye canciones de Romeo Santos, Anuel AA, Farruko, Tainy, Calle 13, Rosalía, Myke Towers, Young Miko y Don Omar, entre otros representantes de la música hispanoamericana.

La presencia de estos intérpretes refleja el espacio concedido a los ritmos latinos en una entrega ambientada en Vice City y Leonida. La música se integra a la experiencia mediante estaciones que los jugadores pueden escuchar durante sus trayectos.

La distribución por frecuencias permite distinguir las propuestas de artista: las canciones urbanas se concentran en Cocoteo FM, mientras la salsa de Arroyo ocupa Radio La Ola.