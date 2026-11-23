Hasta ahora, ninguno ha ofrecido declaraciones adicionales que permitan establecer el significado del comentario o de las publicaciones recientes.

Rosalía y Rauw Alejandro volvieron a coincidir públicamente en redes sociales, aunque esta vez no fue por una colaboración musical. La cantante española dejó un comentario en un video del puertorriqueño publicado en TikTok, un gesto que llamó la atención después de tres años sin interacciones públicas conocidas desde su ruptura sentimental.

El intercambio ocurrió cuando Rauw compartió un adelanto de Tremendo desastre, su próxima colaboración con Myke Towers. En la grabación aparece bailando al ritmo de la canción, acompañado por una breve frase: “Tremendo desastre, dime”. Entre las respuestas destacó la de su expareja, quien escribió: “Ok banger”.

La expresión pertenece a la jerga inglesa utilizada en internet y suele emplearse para elogiar una canción especialmente buena o pegadiza. Sin embargo, el comentario de Rosalía no estuvo acompañado de explicaciones, por lo que se desconoce si pretendía manifestar admiración por el tema, utilizar la ironía o transmitir algún otro mensaje.

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La aparición de la artista en la publicación adquirió mayor repercusión por otro movimiento reciente en redes. Apenas un día antes, Rauw Alejandro había compartido en sus historias de Instagram un video de Loli Bahía, identificada como la actual pareja de Rosalía. La cercanía temporal entre ambos acontecimientos alimentó interpretaciones entre los seguidores, aunque ninguno de los artistas aclaró si existía alguna relación entre ellos.

También llamó la atención el título del nuevo sencillo, Tremendo desastre, debido a su coincidencia con una expresión presente en La Perla, canción de Rosalía que algunos usuarios han interpretado como una posible referencia a su antigua relación. Esa lectura, sin embargo, permanece en el terreno de las especulaciones y no constituye una confirmación sobre el destinatario de la composición.

La historia sentimental de ambos artistas comenzó a hacerse pública a finales de 2021. Durante su relación compartieron proyectos musicales y apariciones que los situaron entre las parejas más comentadas de la industria. Su vínculo también tuvo una dimensión profesional, reflejada en canciones como Beso, Vampiros y Promesa.

En marzo de 2023, los músicos anunciaron su compromiso matrimonial mediante el videoclip de Beso. La noticia generó expectativas sobre una futura boda, pero apenas cuatro meses después, en julio, se conoció que habían terminado su relación y cancelado los planes de matrimonio.

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La separación estuvo rodeada de rumores que apuntaban a una posible infidelidad de Rauw Alejandro. El cantante negó esas versiones y explicó que la ruptura respondía a motivos personales, sin intervención de terceras personas. Rosalía, por su parte, pidió respeto por la privacidad de su expareja y expresó que continuaba queriéndolo, admirándolo y respetándolo.

Pese a aquellas declaraciones, los motivos concretos del final de la relación nunca llegaron a conocerse públicamente. Desde entonces, ambos mantuvieron distancia en sus interacciones visibles, mientras continuaban desarrollando sus respectivas carreras musicales.

Por eso, el breve “Ok banger” publicado en TikTok se convirtió en el centro de una nueva conversación sobre los dos cantantes. El mensaje no confirma una reconciliación, una colaboración futura ni un cambio en sus circunstancias personales. Lo verificable es que Rosalía reaccionó públicamente al adelanto musical de Rauw después de un prolongado periodo sin intercambios visibles.

La publicación original corresponde a la promoción de un lanzamiento musical, no a un anuncio sobre su vida privada. Las interpretaciones surgieron después, a partir de la coincidencia de publicaciones.

El episodio ocurre cuando se cumplen tres años de su ruptura y vuelve a conectar sus nombres alrededor de una canción.