Los ganadores de los Grammy 2027 se conocerán el 7 de febrero , durante la ceremonia en Los Ángeles.

La ausencia de BTS y Stray Kids marca el estreno de una categoría en los Grammy 2027. La Academia de la Grabación anunció a los candidatos a mejor interpretación de música pop asiática, pero dos de las agrupaciones más reconocidas del K-pop decidieron no presentar trabajos para consideración, en medio de cuestionamientos sobre la clasificación musical por idioma y procedencia.

La nueva distinción, presentada para la edición número 69, busca reconocer interpretaciones de pop asiático y establece criterios relacionados con el uso significativo de idiomas de esa región. Su incorporación generó reacciones diferentes entre artistas, especialistas y seguidores, especialmente por el debate sobre si estos reconocimientos amplían las oportunidades o establecen divisiones dentro de la industria.

En julio, los siete integrantes de BTS anunciaron conjuntamente su decisión de mantenerse fuera del proceso. “Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”, expresaron en un comunicado compartido en sus redes sociales.

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La determinación abarca todas las categorías, no solamente la nueva competencia asiática. Por eso, Arirang, el álbum con el que BTS regresó tras una pausa relacionada con el servicio militar de sus integrantes, tampoco aparece entre los postulados. El disco había alcanzado posiciones destacadas en las listas estadounidenses.

Stray Kids también decidió no inscribir música para los premios, aunque no difundió una explicación pública equivalente a la de BTS. La ausencia de ambas agrupaciones abrió espacio para otros artistas que sí participan en esta primera selección de candidatos.

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Entre los nominados figuran BABYMETAL y la banda estadounidense Polyphia con Sunset Kiss. El grupo japonés, formado en 2010, combina elementos del heavy metal con sonidos del pop japonés, sintetizadores y coreografías. Está integrado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL, y la canción pertenece a su álbum Metal Forth.

La lista incluye además a BINI con Unang Kilig, IVE con Bang Bang, KiiiKiii con 404 (New Era), Lisa con Yes y SB19 con Visa. Las candidaturas reúnen propuestas vinculadas con diferentes mercados asiáticos y muestran la diversidad de estilos que la Academia busca agrupar bajo esta nueva denominación.

La decisión de BTS provocó una respuesta del director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., quien expresó respeto por la postura de los músicos. También aclaró que competir en una categoría de género no impide presentar trabajos a premios generales como álbum o grabación del año.

La organización defendió la incorporación del galardón como una oportunidad para reconocer el crecimiento del pop asiático. Sin embargo, algunos seguidores y especialistas consideran que una categoría basada en procedencia e idioma podría separar a estos artistas de las principales competencias, en lugar de integrarlos plenamente.

BTS ha acumulado cinco nominaciones a los Grammy a lo largo de su carrera, pero todavía no ha obtenido una estatuilla. Su ausencia en 2027 no responde a una exclusión decidida por los votantes, sino a la determinación de no presentar música para evaluación.

El anuncio de los nominados, realizado el 16 de noviembre, confirmó que el estreno del premio ocurrirá sin dos nombres centrales del género. La lista, sin embargo, incluye tanto agrupaciones femeninas como masculinas y una colaboración entre músicos japoneses y estadounidenses.

Hasta entonces, la nueva categoría tendrá su primera competencia entre seis candidaturas, mientras continúa la discusión sobre cómo reconocer la expansión internacional del K-pop y otras expresiones del pop asiático.