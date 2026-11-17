La edición del 20 de noviembre mostrará esa faceta del artista junto con las historias de los demás homenajeados.

Arnold Schwarzenegger acaba de sumar un reconocimiento diferente a los que marcaron su trayectoria en el cine y el fisicoculturismo. A sus 79 años, el protagonista de Terminator fue elegido por la revista estadounidense Woman’s World como el primer abuelo más atractivo del mundo, una distinción que destaca tanto su personalidad como la relación que mantiene con su familia.

El nombramiento se dará a conocer en la edición del 20 de noviembre de 2026. Con esta iniciativa, la publicación pretende establecer una celebración anual dedicada a abuelos cuyas historias personales y vínculos familiares merezcan reconocimiento, sin limitar la elección a su apariencia física.

La editora de la revista, Liz Vaccariello, explicó que los criterios incluyen cualidades que van más allá de la imagen. El sentido del humor, la generosidad, el afecto y la capacidad de transmitir seguridad a los seres queridos fueron algunos de los aspectos considerados para seleccionar al actor.

La faceta familiar de Schwarzenegger ocupa un lugar central en esta distinción. El intérprete mantiene una relación cercana con sus tres nietos, Lyla, Eloise y Ford, quienes lo llaman cariñosamente “opa”, término alemán que significa abuelo. Ese apelativo también conecta con las raíces austríacas de la estrella de Hollywood.

El reconocimiento pone el foco en una dimensión de su vida distinta de los personajes que lo hicieron famoso internacionalmente. Durante décadas, Schwarzenegger construyó una carrera asociada con la acción y la fortaleza física, especialmente gracias a películas como Terminator, mientras también desarrollaba una trayectoria pública fuera de la actuación.

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Ahora, la revista decidió destacar su papel dentro de la familia y la cercanía con sus nietos. La elección no constituye una competencia internacional basada exclusivamente en el atractivo físico, sino una iniciativa editorial de Woman’s World que combina características personales, afectivas y familiares.

La publicación también incluirá una conversación con el actor sobre The Man with the Bag, su próxima película navideña. En esa producción, Schwarzenegger interpretará a Papá Noel, un personaje que representa un cambio frente a los papeles de acción con los que suele identificarse su carrera cinematográfica.

La edición no estará dedicada únicamente a la celebridad. La revista anunció que reconocerá a otros 20 abuelos elegidos por sus familias y comunidades, con trayectorias y experiencias diferentes. Entre ellos figuran veteranos militares, antiguos bomberos, escritores y creadores de contenido que han alcanzado popularidad en redes sociales.

La intención es presentar historias que reflejen distintas formas de ejercer el papel de abuelo. Así, el reconocimiento a Schwarzenegger funcionará como punto de partida de una selección más amplia, en la que también tendrán espacio personas alejadas de la industria del entretenimiento.

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Para el actor, la elección llega después de una carrera que ha incluido el fisicoculturismo, el cine y la política. Sin embargo, en esta ocasión el reconocimiento no está relacionado con un estreno, un premio cinematográfico o una función pública, sino con los lazos que mantiene con las generaciones más jóvenes de su familia.

La noticia también permite conocer cómo sus nietos se dirigen a él en el ámbito doméstico. El uso de “opa” ofrece un detalle concreto de esa convivencia familiar que la publicación quiso destacar. La revista considera que la conexión emocional con los nietos es parte esencial del homenaje anunciado para este año.

Con Schwarzenegger como primer elegido, Woman’s World inaugura una distinción que busca celebrar el cariño, el humor y la dedicación familiar como atributos tan importantes como la apariencia.