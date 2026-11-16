Los demás detalles, incluida la identidad de su pareja, permanecen fuera del conocimiento público por decisión de la artista, quien no ha ofrecido más explicaciones.

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez a los 42 años. La noticia llegó el viernes 13 de noviembre de 2026 mediante una publicación en Instagram, después de un periodo de discreción en el que no había comunicado que esperaba una bebé ni compartido detalles sobre su maternidad.

La intérprete de Complicated eligió tres fotografías en blanco y negro para presentar a su hija. En una de ellas aparece junto a una persona identificada como su pareja, mientras ambos sostienen delicadamente la mano de la pequeña. Otra imagen muestra a Lavigne abrazando a la niña contra su pecho.

La tercera fotografía incorpora un elemento relacionado con la estética que ha acompañado su carrera: tres pares de zapatillas de cuadros colocados sobre una patineta. Dos corresponden a adultos y el tercero, de tamaño infantil, representa a la nueva integrante de la familia.

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Junto a las imágenes, la artista escribió: “¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!”. La expresión recuerda la letra de Girlfriend, uno de sus sencillos más conocidos, publicado en 2007 y que alcanzó el primer puesto de la clasificación estadounidense de Billboard.

Aunque el anuncio confirmó la llegada de su primera hija, Avril Lavigne no reveló el nombre de la bebé, su fecha exacta de nacimiento ni el lugar donde ocurrió. Tampoco identificó públicamente a su actual pareja, cuya presencia en las fotografías despertó preguntas entre quienes siguen su vida personal.

La artista tampoco ha explicado las circunstancias del nacimiento. Si bien diversos medios describieron la noticia como un embarazo mantenido en secreto, no se conocen detalles confirmados sobre ese proceso. Lo comprobable es que Lavigne no había anunciado previamente que se convertiría en madre.

El regreso a Instagram llamó especialmente la atención porque la cantante había mantenido una actividad pública limitada en sus redes sociales durante 2026. Sus seguidores reaccionaron a la publicación y compartieron mensajes de felicitación ante una noticia que no había sido anticipada por la intérprete.

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La maternidad era un deseo que Lavigne había mencionado años atrás. En 2013, mientras promocionaba su quinto álbum de estudio, habló sobre sus planes familiares, aunque entonces explicó que su prioridad inmediata era continuar desarrollando su carrera musical.

“Quiero uno o dos hijos, pero no ahora. En el futuro. Eventualmente”, declaró en aquella ocasión. Trece años después, la cantante compartió las primeras imágenes de su hija sin ofrecer información adicional sobre cómo ha organizado esta nueva etapa de su vida.

En el ámbito sentimental, Lavigne estuvo casada con Deryck Whibley, integrante de Sum 41, hasta su divorcio en 2010. Posteriormente contrajo matrimonio con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, de quien se separó en 2015.

Más adelante mantuvo una relación con el músico Mod Sun, con quien llegó a comprometerse antes de su ruptura en 2023. Ese mismo año también fue relacionada sentimentalmente con el rapero Tyga. Ninguno de esos antecedentes permite establecer quién es el padre de su hija.

En cuanto a su carrera, la canadiense terminó su Greatest Hits Tour en junio de 2025, después de presentaciones en Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, su actividad musical pública ha sido más discreta, aunque no ha anunciado oficialmente cuánto tiempo dedicará a su vida familiar.

Con su publicación, Avril Lavigne confirmó únicamente el nacimiento de una niña y compartió imágenes de su nueva experiencia como madre.