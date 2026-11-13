Daddy Yankee convierte a su mamá en protagonista de los Latin Grammy 2026 y le dedica una canción

El encuentro tuvo lugar antes de la premiación principal del jueves 12 de noviembre, cuando Las Vegas reunió a representantes de la industria musical.

Rosa Rodríguez, madre de Daddy Yankee, acaparó la atención durante las celebraciones de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas. El cantante puertorriqueño llegó acompañado de ella al homenaje en el que fue reconocido como Persona del Año, y aprovechó la ocasión para destacar públicamente el papel que ha tenido en su vida y dedicarle un momento musical.

La aparición de madre e hijo ocurrió el miércoles 11 de noviembre, durante la gala organizada por la Academia Latina de la Grabación en el MGM Grand Conference Center. Tomados del brazo, recorrieron la alfombra roja y posaron ante los fotógrafos, antes de participar en una ceremonia que reunió a figuras de diferentes generaciones del reguetón y otros géneros.

Para la ocasión, el intérprete de Gasolina eligió un conjunto negro y gafas oscuras. Rosa Rodríguez vistió de negro, con detalles brillantes en el escote y accesorios a juego. Su presencia fue especialmente significativa porque el artista decidió compartir con ella uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

Ante los medios, Daddy Yankee expresó: “Y en este homenaje tan importante, que es el homenaje más importante de mi carrera, la mujer más importante de mi vida es quien me acompaña”. La declaración estuvo dirigida a su madre, a quien presentó como una figura esencial en su historia personal.

Rosa también habló sobre el reconocimiento de su hijo y manifestó: “Me siento bien orgullosa, dándole las gracias a todos por este homenaje que le hacen a mi hijo hoy”. Sus palabras acompañaron una celebración en la que el cantante recordó los años anteriores a su éxito internacional.

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El músico compartió recuerdos de su infancia en Puerto Rico, cuando cantaba en casa y su madre le pedía que bajara la voz. Aquellas anécdotas aparecieron durante una noche dedicada a repasar el camino que recorrió desde sus comienzos hasta convertirse en uno de los principales exponentes del reguetón.

La relación también tiene un espacio en su producción reciente. En el álbum La Postal, publicado en octubre de 2026, incluyó Rosa Live, una canción de salsa dedicada a su madre. El cantante explicó que decidió rendirle ese homenaje después de un problema de salud que ella atravesó y que generó preocupación en su familia.

La gala de Persona del Año 2026 reconoció tanto la influencia de Daddy Yankee en la expansión mundial de la música urbana como su actividad humanitaria. Se convirtió en el primer representante del reguetón distinguido con este reconocimiento, otorgado anteriormente a otros artistas de la música latina.

Durante la ceremonia, varios colegas interpretaron canciones de su repertorio. Entre los participantes estuvieron J Balvin, Feid, Trueno, Tito El Bambino, Jowell & Randy, Natalia Jiménez y Pablo Alborán. Las actuaciones recorrieron diferentes etapas de su carrera y mostraron la influencia de sus grabaciones en otros intérpretes.

Al recibir el homenaje, el puertorriqueño también se refirió a las dificultades personales que había enfrentado recientemente y a la importancia de su fe. Su discurso combinó agradecimientos a los pioneros del género con reflexiones sobre los cambios que ha vivido fuera de los escenarios.

La presencia de Rosa Rodríguez dio un carácter familiar a una celebración centrada en los logros profesionales del cantante. Su recorrido por la alfombra roja, las palabras que intercambiaron ante la prensa y la dedicatoria musical permitieron conocer otra faceta del artista durante la semana de los Latin Grammy 2026.