Don Omar sufre recaída respiratoria y vuelve a suspender conciertos: tres ciudades afectadas por su estado de salud

Por recomendación médica, el artista tendrá que guardar reposo y aplazar tres presentaciones programadas en Estados Unidos.

La salud de Don Omar vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. El cantante puertorriqueño anunció que deberá interrumpir nuevamente su gira internacional The Last King World Tour después de sufrir una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo ha afectado durante las últimas semanas.

El anuncio fue realizado el 11 de noviembre de 2026 mediante sus redes sociales, donde el intérprete explicó que esperaba completar la primera etapa de su recorrido musical. Sin embargo, las complicaciones respiratorias reaparecieron después de que retomara sus actividades durante el fin de semana anterior.

Los conciertos afectados corresponden a Ontario, California, el 10 de noviembre; Las Vegas, Nevada, el 11 de noviembre; y Salt Lake City, Utah, el 13 de noviembre. Las presentaciones estaban previstas en el Toyota Arena, Michelob ULTRA Arena y Delta Center, respectivamente.

Esta es la segunda ocasión en menos de dos semanas que el artista modifica su agenda por el mismo problema de salud. El pasado 30 de octubre, Don Omar había comunicado que atravesaba una infección respiratoria que le impedía cumplir con sus compromisos profesionales.

Aunque posteriormente logró presentarse en California y Arizona, su recuperación no evolucionó como esperaba.

“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, explicó el cantante.

El intérprete de Danza Kuduro reconoció que tenía grandes expectativas de finalizar esta parte de la gira con los tres conciertos pendientes. No obstante, señaló que continuar trabajando sin recuperarse completamente podría comprometer su bienestar.

La decisión también representa un inconveniente para los seguidores que habían reorganizado sus compromisos personales, reservado alojamiento o preparado desplazamientos para asistir a las nuevas fechas.

“Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, expresó el puertorriqueño al referirse a las consecuencias de la suspensión.

Don Omar manifestó su intención de reencontrarse con el público cuando su estado de salud se lo permita. Sin embargo, hasta el momento no ha anunciado nuevas fechas para las tres presentaciones aplazadas ni ha precisado cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

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Mientras tanto, el artista mantiene anunciada una nueva etapa de su gira por Latinoamérica para 2027, denominada The Last King World Tour LATAM 2027.

Según el calendario promocional, el recorrido contempla 18 conciertos en 12 países, entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre del próximo año.

La gira comenzará en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima. Posteriormente llegará a Ecuador, donde están previstas presentaciones en Quito y Guayaquil.

Colombia también forma parte del itinerario, con conciertos anunciados en Bogotá el 4 de noviembre, Cali el 5 y Medellín el 7.

En México, el cantante tiene programadas actuaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La agenda incluye además Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

El recorrido latinoamericano finalizará el 28 de noviembre de 2027 en Ciudad de Panamá, de acuerdo con la programación difundida.

Por ahora, no se han comunicado modificaciones relacionadas con esas fechas latinoamericanas. La suspensión anunciada corresponde exclusivamente a los tres conciertos pendientes en Norteamérica.

La prioridad inmediata de Don Omar será cumplir las indicaciones médicas y recuperarse completamente antes de regresar a los escenarios, mientras sus seguidores permanecen atentos a la reprogramación de las presentaciones afectadas.