Halle Berry enfrenta nueva exigencia económica de su exesposo tras perder la custodia de su hijo

La disputa judicial entre Halle Berry y su exesposo, Olivier Martinez, sumó un nuevo capítulo económico. El actor francés solicitó ante un tribunal de Los Ángeles que aumenten los pagos destinados a la manutención de Maceo, el hijo de 13 años que ambos comparten, después de obtener temporalmente su custodia física principal.

Martinez argumenta que el acuerdo financiero establecido cuando concluyó su divorcio, en agosto de 2023, ya no corresponde a la distribución actual del tiempo que cada progenitor pasa con el adolescente. Entonces, ambos compartían la custodia física por partes iguales, condición utilizada para determinar las obligaciones económicas de la actriz.

Según ese convenio, Berry debe entregar aproximadamente 8.000 dólares mensuales, además del 4,3 % de los ingresos que superen los dos millones de dólares. La nueva petición busca revisar esas cifras, aunque todavía no se ha establecido públicamente cuánto dinero adicional pretende recibir Martinez.

En los documentos presentados, el intérprete sostiene que el tiempo de convivencia de su exesposa con Maceo disminuyó hasta aproximadamente el 18 %, mientras él asume la mayor parte del cuidado cotidiano. Por esa razón, considera que las condiciones de manutención deben ajustarse a la situación familiar vigente.

Te puede interesar: Alfalfa de 'Pequeños Traviesos' pide ayuda económica antes del nacimiento de su sexto hijo

Te puede interesar: Marelissa Him vive inesperados sustos en Londres durante promoción de Ebenezer

El actor, de 60 años, también expuso su situación financiera. Aseguró que percibe menos de 800 dólares mensuales por regalías residuales de trabajos anteriores, frente a gastos que, según sus cálculos, rondan los 18.000 dólares al mes. Estas cantidades forman parte de los argumentos incluidos en su solicitud.

Martinez pidió igualmente que la ganadora del Oscar presente información actualizada sobre sus ingresos y egresos. Afirma que no dispone de los datos necesarios para calcular una nueva cantidad y sostiene que su hijo debería mantener un nivel de vida acorde con los recursos económicos de su madre.

La controversia financiera ocurre mientras continúa el enfrentamiento por la custodia de Maceo. En octubre, Martinez solicitó la custodia física y legal exclusiva del adolescente y acusó a Berry de haberlo agredido físicamente durante un supuesto incidente ocurrido el 26 de septiembre. También hizo referencia a presuntos episodios anteriores.

La actriz negó categóricamente esas acusaciones. En una declaración presentada ante el tribunal, expresó: “Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra manera de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a las víctimas de violencia doméstica. No soy una persona que ejerza violencia. Jamás lastimaría a nuestro hijo”.

El 29 de octubre, después de nueve días de audiencias, la jueza rechazó la petición de Martinez de obtener una orden de restricción por violencia doméstica y levantó las restricciones temporales contra Berry. Sin embargo, esa resolución no significó que se recuperara automáticamente el régimen anterior de custodia compartida.

La magistrada mantuvo provisionalmente la custodia física principal en manos del padre, mientras ambos conservaron la custodia legal compartida. El acuerdo temporal deberá examinarse nuevamente en una audiencia prevista para el 17 de diciembre, cuando continuará la discusión judicial sobre la situación del menor.

La solicitud de aumentar la manutención tampoco constituye la única reclamación económica reciente. Una semana antes, Martinez había pedido que Berry asumiera 240.000 dólares en honorarios legales: 176.522,58 dólares por deudas pendientes con sus abogados y otros 63.477,42 dólares correspondientes a gastos futuros previstos.

El planteamiento del actor se fundamenta en el cambio provisional de convivencia, no en una modificación definitiva de las responsabilidades parentales actuales.

La discusión económica se desarrolla paralelamente al proceso de custodia, sin que las acusaciones formuladas contra la actriz hayan quedado establecidas como hechos probados.