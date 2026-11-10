Marelissa Him vive inesperados sustos en Londres durante promoción de Ebenezer

Sus reacciones, los disfraces y las apariciones inesperadas se convirtieron en el eje de una experiencia que compartió con su audiencia panameña.

La presentadora panameña Marelissa Him viajó a Londres para participar en una experiencia promocional de Ebenezer, la nueva película protagonizada por Johnny Depp. Lo que comenzó como una invitación relacionada con el próximo estreno cinematográfico terminó convertido en una serie de encuentros inesperados en las calles de la capital británica, que la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores.

A través de TikTok e Instagram, Marelissa mostró parte de las actividades organizadas alrededor de la cinta, especialmente las intervenciones de actores caracterizados para sorprender a quienes participaban en la experiencia. Los llamados sustos físicos fueron protagonistas de sus publicaciones, en las que la panameña reaccionó con humor ante situaciones preparadas para recrear el ambiente sobrenatural de la historia.

La comunicadora documentó las primeras impresiones de su viaje y adelantó que mostraría más detalles de lo ocurrido. “Mañana te muestro bien los sustos que nos dieron... No tengo palabras”, comentó en una publicación, dejando claro que las sorpresas formaban parte central de la actividad.

Las escenas compartidas muestran cómo la promoción cinematográfica salió de los formatos habituales para trasladarse a espacios urbanos. En vez de limitarse a presentar imágenes o avances de la producción, la experiencia permitió que los participantes interactuaran con personajes inspirados en el universo de Ebenezer Scrooge, protagonista de la célebre historia navideña.

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La visita de Marelissa se produjo por una invitación vinculada con la campaña internacional de la película distribuida por Paramount Pictures. Sus publicaciones se concentraron en los encuentros con los personajes y en las reacciones que provocaron, sin presentar esas situaciones como incidentes reales o amenazas fuera del contexto promocional.

Ebenezer llegará a los cines estadounidenses el 13 de noviembre de 2026. La producción está dirigida por Ti West y cuenta con un guion de Nathaniel Halpern. Johnny Depp interpreta a Scrooge, el personaje creado por Charles Dickens en su relato Canción de Navidad, una historia sobre un hombre enfrentado a las consecuencias de su conducta.

La nueva adaptación incorpora una atmósfera de fantasía y elementos de terror alrededor de los espíritus que visitan al protagonista. Durante una noche de Navidad, Scrooge debe confrontar episodios de su pasado, su presente y su posible futuro, en un recorrido sobrenatural que podría transformar su destino.

El reparto también incluye a Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin e Ian McKellen. La combinación de intérpretes y el regreso de Depp a una producción de un gran estudio estadounidense forman parte de la atención que ha despertado el lanzamiento.

Para Marelissa, la invitación representó una oportunidad de acercarse a una campaña cinematográfica internacional desde su trabajo como presentadora y creadora digital. En sus plataformas, el recorrido por Londres apareció contado desde una perspectiva espontánea, con reacciones ante las bromas y momentos de sorpresa.

El contenido también conecta con publicaciones anteriores en las que la panameña había utilizado el humor para hablar de sustos durante la temporada de Halloween. Esta vez, sin embargo, las escenas estuvieron relacionadas directamente con una producción cinematográfica y con personajes preparados para interactuar con los invitados.

La propuesta publicitaria aprovechó precisamente esa combinación de humor y sobresaltos para presentar el universo de la película. Los videos publicados por la comunicadora registraron sus respuestas a las intervenciones, sin revelar todas las sorpresas preparadas.

Mientras se acerca el estreno de Ebenezer, los videos de Marelissa permiten conocer una parte de la promoción de la película en Londres.