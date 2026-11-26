Tres meses después de aquel acontecimiento, la divulgación de las estimaciones patrimoniales permite conocer la dimensión de los bienes que están siendo objeto del proceso sucesorio y cuya beneficiaria sería su única hija.

A sus once años, Kaya Klitschko figura como la única heredera del patrimonio de Hayden Panettiere, fallecida el 16 de agosto de 2026. Los documentos presentados ante la justicia estadounidense por Wladimir Klitschko, padre de la menor y expareja de la actriz, revelan que la artista dejó una fortuna superior a los 6,2 millones de dólares, cuya administración deberá resolverse mediante un procedimiento sucesorio.

La protagonista de Héroes murió a los 36 años sin haber redactado un testamento. Esta circunstancia, sumada a la edad de su hija, motivó al excampeón de boxeo a emprender una serie de actuaciones judiciales encaminadas a preservar las propiedades y pertenencias de la intérprete mientras se establece quién quedará a cargo de gestionar su patrimonio.

Las estimaciones recogidas en los documentos, divulgados inicialmente por TMZ, muestran que los bienes personales constituyen la porción más importante de la herencia de Hayden Panettiere. Su valoración supera los cinco millones de dólares, mientras que las propiedades inmobiliarias representan algo más de un millón. También se calcula que sus activos generaban ingresos anuales cercanos a los 100.000 dólares.

El proceso, sin embargo, no se limita a determinar el valor de las propiedades. Desde septiembre, Klitschko ha manifestado ante las autoridades su preocupación por el destino de algunos objetos que pertenecieron a la actriz. En una solicitud presentada el día 24 de aquel mes, planteó la necesidad de adoptar medidas de protección antes de que se designara al responsable de la sucesión.

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Entre las acciones mencionadas en el escrito judicial figuran la sustitución de las cerraduras de la vivienda de Panettiere y el traslado de prendas de vestir y accesorios a un espacio de almacenamiento diferente. El propósito de estas medidas era garantizar la conservación de las pertenencias que pasarían a formar parte de la herencia de Kaya.

La jueza Stephanie Santoro concedió a Wladimir Klitschko la tutela provisional del patrimonio de su hija. En octubre, el exdeportista volvió a acudir a la justicia para abordar las dudas relacionadas con la localización de bienes. Según su versión, una persona que no pertenece a la familia habría vendido algunos objetos de la artista, entre ellos joyas presuntamente entregadas a una casa de empeños.

Ante esta situación, el padre de Kaya solicitó autorización para recuperar las pertenencias. También propuso al tribunal testamentario de Los Ángeles que Melissa Moskal Bencivenga asumiera la administración de los bienes de Panettiere. La petición forma parte de las gestiones destinadas a proteger los intereses económicos de la menor durante el procedimiento.

La relación entre Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko comenzó después de que ambos se conocieran en 2009. Durante nueve años mantuvieron un vínculo sentimental con distintas etapas. En 2013 anunciaron su compromiso matrimonial y, al año siguiente, celebraron el nacimiento de su única hija. Aunque tenían previsto casarse, la ceremonia fue aplazada y finalmente no se llevó a cabo.

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La separación definitiva ocurrió en 2018, cuando Kaya tenía cuatro años. Desde entonces, la niña residió habitualmente con su padre, quien ahora se encuentra al frente de las actuaciones judiciales relacionadas con la fortuna que dejó su madre.

El fallecimiento de la estrella de televisión ocurrió en Greenville, Carolina del Sur. La oficina forense del condado determinó que su muerte fue accidental y estuvo asociada a los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas el fentanilo.