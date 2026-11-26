Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del cuarto sorteo en la región 4
El evento se desarrolló en Paseo Central de Chitré y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
El evento se desarrolló en Paseo Central de Chitré y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Dayana Díaz
- Flor María Gómez
- Mitzi Jaén
- Cristóbal Samudio
- Blanca Vanessa Díaz
- Keisys Cedeño
- José Ignacio Mejías
- Marcela Romero
- Javier Cruz
- Sebastián Ojo
Ganadores de B/. 5,000.00
- Lidia Delgado
- Pedro Díaz
- Kenia Rodríguez
- Amina Rubatino
- Celinda Gómez
- Micaela Jaén
- Milena Vergara
- Marina Peralta
- Bienvenido Muñoz
- Franklin Ortega
Ganadores de B/. 10,000.00
- Kely Quintero
- Ana Victoria Castillo
- Nicole Barsallo
- Ariel Samaniego
- Carmen Rodríguez