El evento se desarrolló en Paseo Central de Chitré y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo.

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

El evento se desarrolló en Paseo Central de Chitré y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

Dayana Díaz

Flor María Gómez

Mitzi Jaén

Cristóbal Samudio

Blanca Vanessa Díaz

Keisys Cedeño

José Ignacio Mejías

Marcela Romero

Javier Cruz

Sebastián Ojo

Ganadores de B/. 5,000.00

Lidia Delgado

Pedro Díaz

Kenia Rodríguez

Amina Rubatino

Celinda Gómez

Micaela Jaén

Milena Vergara

Marina Peralta

Bienvenido Muñoz

Franklin Ortega

Ganadores de B/. 10,000.00