La medida busca facilitar la comunicación entre los pacientes y el personal de salud. El ministro Fernando Boyd Galindo también pidió mejorar las condiciones para que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse por calles y aceras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) incorporó intérpretes de lengua de señas para facilitar la atención de las personas con discapacidad auditiva en Panamá.

Entre los avances también sobresale la incorporación de intérpretes de lengua de señas para facilitar la atención de personas con discapacidad auditiva, la entrega de ayudas técnicas y el cumplimiento de las disposiciones sobre gratuidad de los servicios de atención, conforme al Decreto Ejecutivo 129 de 2021", señala un comunicado del Minsa.

La institución anunció la medida este jueves 26 de noviembre, durante la XV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis). El comunicado no precisa cuántos intérpretes se incorporaron ni en qué instalaciones prestan el servicio.

La Comisión de Salud también reportó la entrega de ayudas técnicas y el cumplimiento de las disposiciones sobre gratuidad de la atención, conforme al Decreto Ejecutivo 129 de 2021.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, 781,478 personas en Panamá tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 18 % de la población.

Accesibilidad en calles y aceras

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estimó que en Panamá podría haber más de medio millón de personas con baja visión o ceguera. A partir de su experiencia de más de 30 años al frente del Patronato Luz del Ciego, habló de las dificultades que enfrentan al desplazarse y pidió prestar atención a las condiciones de las calles y aceras.

El ministro llamó a “concientizar a toda la población para que entiendan cómo podemos ayudar a una persona que no ve, cómo podemos ayudar a que puedan transitar por las calles adecuadamente, por las aceras”.

Rehabilitación y detección temprana

Boyd Galindo anunció que el Minsa trabaja en la recuperación de los centros Reintegra afectados por el terremoto, especialmente en Tonosí, donde se adecuan las instalaciones y se gestiona el personal necesario para restablecer la atención.

Durante la reunión, se reportaron 616,678 atenciones en 263 instalaciones, con el respaldo de 192 profesionales, entre médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos y fonoaudiólogos. En cuanto a la detección temprana en recién nacidos, el Minsa informó que realizó 6,107 tamizajes auditivos, además de 16,761 metabólicos y 5,705 cardíacos.