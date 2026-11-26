De acuerdo con los registros del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, durante 2025 y hasta el 30 de octubre de 2026 se atendieron cinco pacientes en el Cuarto de Urgencias por lesiones relacionadas con la exposición a fuegos artificiales. Todos eran varones y cuatro tenían entre 10 y 14 años.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los riesgos que representa el uso de juegos pirotécnicos durante las festividades de fin de año, al señalar que sus efectos no se limitan a las quemaduras, sino que también pueden provocar afectaciones respiratorias, auditivas y oculares, especialmente en niños.

La doctora Guadalupe Varela, de la Dirección de Promoción de la Salud, explicó que las detonaciones liberan humo, gases y partículas contaminantes que deterioran la calidad del aire y pueden causar irritación en las vías respiratorias.

Asimismo, señaló que el ruido intenso de las explosiones puede ocasionar dolor de oído, zumbidos y disminución de la capacidad auditiva. También puede generar estrés, temor y desorientación, principalmente en niños y adultos mayores. Las mascotas tampoco están exentas de estos efectos, por lo que recomendó mantenerlas en espacios seguros y tranquilos.

El Minsa insistió en que los niños no deben manipular ningún tipo de artefacto pirotécnico, ni siquiera las llamadas «estrellitas», debido al riesgo de lesiones, particularmente en los ojos. Su manipulación debe quedar exclusivamente en manos de adultos responsables y con experiencia, quienes deben seguir las instrucciones de seguridad y mantener distancia de los espectadores.

La advertencia forma parte de la campaña «No más niños quemados 2026», coordinada junto al Hospital del Niño y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Te puede interesar: Mulino designa a Wilfredo Ríos como director encargado de la Autoridad de Descentralización

Hospital del Niño reporta atenciones por fuegos artificiales

De acuerdo con los registros del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, durante 2025 y hasta el 30 de octubre de 2026 se atendieron cinco pacientes en el Cuarto de Urgencias por lesiones relacionadas con la exposición a fuegos artificiales. Todos eran varones y cuatro tenían entre 10 y 14 años.

En cuanto a los egresos hospitalarios, se contabilizaron 10 pacientes durante ese periodo: seis en 2025 y cuatro hasta el 2 de octubre de 2026. De estos, siete eran hombres y tres mujeres.

Seis pacientes tenían entre 10 y 14 años, mientras que tres estaban en el rango de 1 a 4 años. Durante ambos años no se reportaron defunciones asociadas a estos casos.

Minsa pide reforzar la seguridad en los hogares

Como parte de las recomendaciones para prevenir accidentes durante las fiestas de fin de año y las vacaciones escolares, el Minsa también exhortó a las familias a adoptar medidas de seguridad en sus viviendas:

En la cocina: Mantener a los niños alejados de las estufas, utilizar preferiblemente los quemadores posteriores y no dejar alimentos cocinándose sin supervisión. Ante un olor a gas, evitar encender interruptores o llamas, salir del lugar y solicitar ayuda especializada.

Mantener a los niños alejados de las estufas, utilizar preferiblemente los quemadores posteriores y no dejar alimentos cocinándose sin supervisión. Ante un olor a gas, evitar encender interruptores o llamas, salir del lugar y solicitar ayuda especializada. Prevención eléctrica: No sobrecargar tomacorrientes con extensiones y luces navideñas, ni utilizar equipos con cables deteriorados.

No sobrecargar tomacorrientes con extensiones y luces navideñas, ni utilizar equipos con cables deteriorados. Sustancias peligrosas: Guardar detergentes, ácidos y otros productos tóxicos fuera del alcance de los niños.

Guardar detergentes, ácidos y otros productos tóxicos fuera del alcance de los niños. Áreas recreativas: Mantener supervisión permanente cuando los menores utilicen piscinas.

Mantener supervisión permanente cuando los menores utilicen piscinas. Protección solar: Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., y aplicar protector solar cada dos horas.

Finalmente, la entidad invitó a las instituciones públicas, empresas privadas y a la ciudadanía a sumarse a la campaña «No más niños quemados 2026», con el propósito de promover prácticas responsables y prevenir accidentes durante las celebraciones de fin de año.