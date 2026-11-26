El presidente José Raúl Mulino designó a Wilfredo Ríos González, actual secretario general de la Autoridad Nacional de Descentralización, como director general encargado de la entidad, luego de la renuncia de Roxana Méndez de Obarrio.

Méndez de Obarrio presentó su renuncia mediante la Nota No. AND-DS-2500-2026, del 15 de octubre de 2026. El presidente de la República la aceptó, con efectos a partir del 26 de noviembre de 2026.

Fue nombrada directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización el 5 de julio de 2024, e informó su renuncia el mes de octubre sin dar mayores detalles sobre la decisión tomada.

Sin embargo, fuentes aseguraron a este medio que Méndez mantenía diferencias con el contralor Anel Flores por el manejo de los fondos de los gobiernos locales.

El decreto establece que la designación de Ríos González empezará a regir a partir de la toma de posesión del cargo.

La decisión consta en el Decreto No. 289 del 26 de noviembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30661 F.

La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 37 del 29 de junio de 2009, como la entidad competente del Estado para acercar las decisiones de la administración pública a la ciudadanía, trasladando las funciones públicas al nivel de gobierno más cercano a ella.

El decreto recuerda que, de acuerdo con el artículo 24 de esa ley, la entidad está bajo la dirección de un director nombrado por el presidente de la República. Como fundamento de derecho, cita la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 del 29 de octubre de 2015.