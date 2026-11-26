La ATTT y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito verifican vehículos en distintos puntos del país. Las autoridades han impuesto infracciones por circular sin placa o mantenerla oculta, además de retirar luces de escolta no autorizadas.

Colón/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, desarrolla un operativo a nivel nacional para detectar vehículos que circulan sin placa, la mantienen oculta o utilizan luces de escolta sin autorización.

La jornada también se lleva a cabo en la provincia de Colón. De acuerdo con autoridades provinciales de la ATTT, durante las inspecciones ya se han impuesto infracciones a conductores cuyos vehículos no portaban la placa o la mantenían oculta. Además, se ha procedido al retiro de luces de escolta instaladas sin autorización.

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El funcionario recordó que el artículo 46 del Decreto de Tránsito prohíbe el uso de este tipo de luces en vehículos particulares. Las autoridades indicaron que las verificaciones abarcan todo tipo de transporte y vehículos que circulen por las vías. Para ello, inspectores de la ATTT y agentes de la Policía de Tránsito se mantienen en puntos estratégicos.

El operativo comenzó el miércoles y continuará durante los próximos días en distintas zonas del país, incluida la provincia de Colón. Las autoridades exhortaron a los conductores a cumplir las normas de tránsito y mantener sus vehículos en regla para evitar sanciones.

Con información de Néstor Delgado