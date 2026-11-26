Corresponderá al tribunal determinar la responsabilidad penal de Thomas Markle, quien conserva su derecho a la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso.

La investigación contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Harry, dio un nuevo giro el martes 24 de noviembre de 2026. Un gran jurado federal de California presentó dos cargos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil contra el hombre de 82 años, quien permanece detenido en Florida y deberá comparecer ante las autoridades de Los Ángeles.

La Fiscalía del Distrito Central de California informó que entre las evidencias vinculadas con el proceso existe material que presuntamente involucra a menores, incluyendo a una persona que todavía no había cumplido los 12 años. El hallazgo forma parte de los elementos que sustentan la acusación presentada por las autoridades, cuya investigación se desarrolla con la participación del FBI.

Los investigadores efectuaron registros autorizados judicialmente en dos depósitos en Los Ángeles, que Markle mantenía alquilados desde 2008. Durante esas diligencias, los agentes incautaron aproximadamente 78 artículos que quedaron incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran documentos fotográficos, diapositivas y libros cuyo contenido está relacionado, según los fiscales, con los hechos objeto del proceso penal.

La acusación federal identifica el 30 de octubre y el 4 de noviembre como las fechas en las que Thomas Markle habría conservado deliberadamente material ilícito. Los representantes del Ministerio Público sostienen que el investigado conocía la naturaleza del material y que este había sido transportado a través de canales comerciales interestatales o internacionales.

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El padre de la duquesa de Sussex fue arrestado el 6 de noviembre en Lakeland, Florida, en un establecimiento residencial para adultos mayores. Aunque inicialmente obtuvo la posibilidad de permanecer fuera de prisión bajo determinadas condiciones, esa medida fue revocada. El Departamento de Justicia informó que el acusado presuntamente se retiró el dispositivo electrónico de vigilancia el 10 de noviembre.

La jueza magistrada Lindsay S. Griffin dispuso que Markle regresara a custodia y ordenó una evaluación de salud mental. Tras conocer los resultados de dicha valoración, el 19 de noviembre determinó que el acusado se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial. Su traslado a California está previsto para las próximas semanas.

El procedimiento estadounidense no constituye el único frente legal del padre de Meghan Markle. En Filipinas, donde residió anteriormente, las autoridades policiales presentaron denuncias ante la Fiscalía de Cebú por posibles infracciones relacionadas con la explotación infantil. Dos de ellas se refieren a conductas vinculadas con la presunta distribución de material ilícito, mientras que otra corresponde a su posesión.

La investigación en ese país comenzó después de que Thomas Markle Jr., hijo del acusado y medio hermano de Meghan, entregara a las autoridades elementos que aseguró haber encontrado entre las pertenencias de su padre. Los investigadores filipinos continúan examinando los dispositivos recibidos para determinar si existen fundamentos que permitan ampliar las actuaciones judiciales.

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Thomas Markle negó las acusaciones cuando estas trascendieron en octubre. En aquel momento, su hija manifestó preocupación por las posibles víctimas, aunque hasta la publicación de la nueva imputación no había emitido otro pronunciamiento público sobre los cargos. La relación entre ambos permanece distanciada desde los preparativos de la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada en 2018.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cada uno de los cargos federales contempla una pena máxima de 20 años de prisión en caso de condena. La Fiscalía recordó que la presentación de una acusación no equivale a una declaración de culpabilidad.