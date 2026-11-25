El reguetón y el rock internacional podrían compartir escenario durante las celebraciones por el inicio del nuevo mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Bad Bunny y Roger Waters figuran entre los artistas considerados para participar en la programación musical que acompañará la investidura del mandatario brasileño, prevista para el próximo 5 de enero de 2027 en Brasilia.

La información fue divulgada por Lauro Jardim, periodista del diario brasileño O Globo, quien dio a conocer los preparativos de una celebración que estaría coordinada por Rosângela da Silva, primera dama de Brasil, conocida popularmente como Janja.

La posible participación del intérprete puertorriqueño tiene como antecedente su respaldo público a Lula durante la campaña electoral de 2026. El cantante también autorizó la utilización de su canción Lo Que Le Pasó a Hawaii como parte de la propaganda electoral del entonces candidato presidencial.

Por su parte, Roger Waters, reconocido internacionalmente por su trayectoria musical como integrante de Pink Floyd, ha manifestado en diferentes oportunidades sus posiciones políticas y su apoyo a iniciativas relacionadas con los derechos humanos.

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Los organizadores también estarían adelantando conversaciones con otras figuras internacionales, entre ellas Manu Chao, reconocido por fusionar géneros musicales como el reggae, el rock y los ritmos latinoamericanos, y Tom Morello, guitarrista estadounidense conocido por su participación en agrupaciones como Rage Against the Machine y Audioslave.

Hasta el momento, las actuaciones de estos músicos permanecen sin confirmación oficial. La primera dama espera definir durante los próximos días la programación artística que acompañará los actos presidenciales.

La celebración también coincidirá con una modificación del calendario institucional de Brasil, debido a que tradicionalmente los mandatarios asumían sus funciones el primero de enero. En esta oportunidad, la ceremonia tendrá lugar el martes 5 de enero.

Como parte de los preparativos, se contempla utilizar la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, para desarrollar las actividades musicales de manera paralela a los compromisos institucionales, mediante la instalación de escenarios destinados a recibir a los artistas y asistentes procedentes de distintas regiones brasileñas.

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La iniciativa tiene como principal referente el Festival del Futuro, organizado durante la posesión presidencial de Lula da Silva en enero de 2023, cuya programación cultural también estuvo bajo la coordinación de Janja.

Aquella jornada contó con dos escenarios que recibieron sus nombres en homenaje a las reconocidas intérpretes brasileñas Elza Soares y Gal Costa. Más de 40 artistas participaron en las actividades musicales, que se prolongaron durante varias horas.

Entre los exponentes que formaron parte de aquella celebración estuvieron Martinho da Vila, Margareth Menezes y Gaby Amarantos, representantes de diferentes expresiones de la música brasileña.

Para la próxima investidura, la organización busca recuperar ese formato de celebración pública, incorporando nuevamente actividades culturales a la agenda presidencial y considerando la presencia de exponentes musicales de reconocimiento internacional.

La eventual incorporación de Bad Bunny permitiría sumar al espectáculo una propuesta vinculada con la música urbana latinoamericana, mientras que Waters y Morello representarían distintas vertientes del rock internacional. Manu Chao, entretanto, aportaría una propuesta musical caracterizada por la combinación de géneros y referencias culturales.

La programación definitiva determinará cuáles de estas figuras coincidirán en Brasilia durante los acontecimientos previstos para comienzos del próximo año.

Por ahora, las conversaciones relacionadas con la participación de los artistas forman parte de los preparativos de una celebración cuyos detalles continúan definiéndose.

Mientras avanza la organización de la posesión presidencial de Lula da Silva, la expectativa permanece centrada en la posibilidad de reunir a reconocidos exponentes de diferentes géneros musicales durante una jornada que combinaría los actos institucionales con una programación cultural abierta al público.