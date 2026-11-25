Entre los perros rescatados hay nueve cachorros. La Fiscalía Superior de Ambiente está a la espera de las evaluaciones veterinarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Superior de Ambiente rescató a 20 perros que se encontraban en condiciones insalubres durante un allanamiento en una vivienda en 24 de Diciembre, según dio a conocer el Ministerio Público.

La diligencia se realizó después de que residentes de Monte Rico denunciaran en medios de comunicación que en la vivienda había numerosos perros y que del lugar salían fuertes olores.

En el allanamiento participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y funcionarios de Bienestar Animal del Municipio de Panamá.

Entre los animales rescatados había nueve cachorros que quedaron bajo custodia provisional para recibir atención veterinaria debido a su estado físico y a las condiciones en que se encontraban.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación por la presunta comisión de un delito contra los animales domésticos.