Entre las áreas que registrarán afectaciones se encuentran Arraiján, El Tucán, Panamá Pacífico, Veracruz, Balboa, Calle J, San Miguel, Llanos de Curundú y Altos de Curundú.

Ciudad de Panamá/ La planta potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones el próximo martes 1 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por el Canal de Panamá.

La interrupción está prevista entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo durante el cual varias comunidades podrían experimentar afectaciones en el suministro de agua potable.

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Entre las áreas que registrarán afectaciones se encuentran Arraiján, El Tucán, Panamá Pacífico, Veracruz, Balboa, Calle J, San Miguel, Llanos de Curundú y Altos de Curundú.

En tanto, el impacto en las comunidades abastecidas por los tanques de Albrook, Cocolí, El Chorrillo, Gamboa, Paraíso y Pedro Miguel dependerá de los niveles de consumo durante la suspensión de operaciones.

El Canal de Panamá informó que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, la planta retomará su funcionamiento y el suministro de agua potable se restablecerá de manera gradual en las zonas afectadas.