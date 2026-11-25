El estudio contó con la participación de especialistas de Panamá , Chile y Nicaragua , vinculados a instituciones como la Universidad de Panamá , la Universidad Andrés Bello , la Universidad de Chile y la Universidad Católica del Maule , entre otras entidades científicas.

Un estudio internacional publicado en la revista científica Animals reveló que las abejas polinizadoras que habitan las islas del archipiélago de Coiba presentan diferencias morfológicas asociadas al aislamiento geográfico, incluso cuando se trata de especies con una alta capacidad de desplazamiento.

La investigación analizó 271 ejemplares de la abeja de las orquídeas (Euglossa mixta), recolectados en distintas islas del archipiélago de Coiba y en una localidad continental del occidente de Panamá. Entre los investigadores participantes figura el entomólogo panameño Yostin Añino, del Museo de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá.

El trabajo, titulado Testing the Island Effect in a Highly Mobile Pollinator: Wing Morphological Divergence in Euglossa mixta from Continental and Insular Panama, utilizó técnicas de morfometría geométrica para estudiar la forma de las alas y determinar si el aislamiento de las islas influye en las características físicas de esta especie.

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Los resultados identificaron diferencias sutiles, pero estadísticamente significativas, entre las poblaciones de las distintas islas y las del territorio continental. También encontraron una relación positiva entre la distancia geográfica y las variaciones en la forma de las alas: cuanto más alejadas estaban las poblaciones, mayores eran las diferencias morfológicas observadas.

Aunque Euglossa mixta se caracteriza por su capacidad de vuelo y sus amplios rangos de forrajeo, los investigadores determinaron que las barreras marinas y las condiciones ambientales particulares de cada isla pueden favorecer diferencias físicas detectables a escala local.

El estudio contó con la participación de especialistas de Panamá, Chile y Nicaragua, vinculados a instituciones como la Universidad de Panamá, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Chile y la Universidad Católica del Maule, entre otras entidades científicas.

Los autores destacan que el archipiélago de Coiba representa un laboratorio natural de gran valor para estudiar los procesos evolutivos y la biodiversidad. Sus condiciones de aislamiento permiten analizar cómo las poblaciones de una misma especie pueden desarrollar características diferenciadas según el entorno geográfico en el que habitan.

Como conclusión, la investigación señala que la forma de las alas de Euglossa mixta se mantiene relativamente conservada, pero presenta variaciones relacionadas con la distancia y el aislamiento entre poblaciones. Los hallazgos abren nuevas posibilidades para futuras investigaciones que incorporen información genética, ecológica y funcional para comprender mejor la evolución de los polinizadores en Panamá.