La renovación de su mandato representa un nuevo capítulo en la historia personal e institucional de la empresaria alemana, cuya llegada al poder estuvo precedida por el final de su matrimonio.

Una crisis matrimonial terminó transformando el destino de Nina Menegatto, una empresaria alemana que encontró en un pequeño enclave italiano la oportunidad de convertirse en princesa. Después de siete años al frente de Seborga, la antigua esposa del príncipe Marcello I renovará su mandato por otro periodo de igual duración, consolidando una trayectoria institucional que comenzó tras una polémica separación sentimental.

A diferencia de las monarquías tradicionales europeas, el autoproclamado Principado de Seborga cuenta con un sistema electivo que permite a sus habitantes escoger a su máximo representante. Este territorio, situado en las colinas de Liguria, cerca de Francia y Mónaco, alberga una comunidad de aproximadamente 300 personas que mantiene una histórica reivindicación de independencia frente a Italia.

La mujer que actualmente lidera este enclave nació en Baviera, Alemania, bajo el nombre de Daniela Dobler. Durante su juventud estudió en el prestigioso internado Institut Monte Rosa, en Suiza, donde conoció al empresario italiano Marcello Menegatto, con quien posteriormente construiría una vida matrimonial y empresarial.

La pareja contrajo matrimonio en 2005 y encontró en Seborga un lugar alejado del movimiento cotidiano de las grandes ciudades. Ambos comenzaron a involucrarse progresivamente en las actividades económicas y sociales de la localidad, participando en proyectos destinados a mejorar diferentes espacios de la comunidad.

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Entre sus iniciativas figuraron la restauración de inmuebles y la apertura de establecimientos comerciales, incluyendo un restaurante y una peluquería. Estas inversiones fortalecieron su relación con los residentes, quienes comenzaron a reconocerlos por su compromiso con el desarrollo local.

En 2010, Marcello Menegatto fue elegido príncipe de Seborga, después del fallecimiento de Giorgio Carbone, uno de los principales impulsores del movimiento independentista contemporáneo de la localidad. Su elección permitió que Nina asumiera un papel vinculado con la representación del principado, aunque todavía permanecía en una posición secundaria.

Sin embargo, la estabilidad matrimonial terminó deteriorándose. Una de las situaciones que marcaron la separación estuvo relacionada con unas fotografías del empresario junto a una estilista en Hollywood. La propia Nina habló posteriormente de una supuesta infidelidad y reconoció haberse sentido profundamente humillada por lo sucedido.

En 2019, Marcello anunció su abdicación argumentando motivos personales. La renuncia abrió un proceso de sucesión que modificó inesperadamente la trayectoria de su antigua esposa.

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Fueron precisamente los habitantes de Seborga quienes alentaron a Nina a presentar su candidatura para ocupar el cargo que había quedado vacante. Finalmente, el 10 de noviembre de 2019, resultó elegida princesa de Seborga, iniciando una etapa independiente de su anterior relación matrimonial.

La singularidad de este territorio tiene antecedentes históricos que se remontan a 1729. Según los defensores de su soberanía, los monjes de Lérins cedieron entonces aquellas tierras a Víctor Amadeo II de Saboya mediante una operación cuya documentación y pago habrían quedado incompletos.

Esta interpretación constituye la base de una reivindicación territorial que continúa vigente entre los partidarios de la independencia de Seborga, aunque su condición como Estado soberano carece de reconocimiento internacional.

Durante diferentes entrevistas, Nina ha definido su experiencia como un “cuento de hadas moderno”. Sin embargo, sus responsabilidades cotidianas están relacionadas principalmente con reuniones, iniciativas comunitarias y compromisos institucionales, lejos de las funciones habitualmente asociadas con las grandes casas reales europeas.

Ahora, tras completar su primer periodo al frente de la localidad, Nina de Seborga continuará ejerciendo sus funciones durante otros siete años. Su permanencia permitirá dar continuidad a una trayectoria que comenzó con su llegada al pueblo junto a Marcello y evolucionó hacia una responsabilidad propia dentro de la comunidad.