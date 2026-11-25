Su paso por el concurso quedó registrado como el regreso de Panamá a esta etapa competitiva y como un nuevo capítulo dentro de la historia nacional en los certámenes internacionales de belleza.

La participación de Gabriela Lineth González del Valle en la edición número 75 de Miss Universo dejó un resultado significativo para Panamá. La representante nacional consiguió posicionarse entre las 30 semifinalistas del certamen internacional de belleza, poniendo fin a cinco años durante los cuales el país no había logrado superar la primera selección de candidatas y recuperando su presencia entre las concursantes clasificadas.

La modelo, originaria de la provincia de Chiriquí, consiguió avanzar en la competencia después de participar en las diferentes actividades correspondientes a la concentración internacional. Su desenvolvimiento durante las jornadas previas y su presencia escénica estuvieron entre los aspectos que caracterizaron su participación en esta edición.

Además de su trayectoria en el modelaje, González del Valle compagina su preparación para los concursos de belleza con sus estudios universitarios de Medicina. Durante su presentación, la candidata aprovechó la plataforma internacional para dar a conocer sus aspiraciones profesionales, destacando su interés por convertirse en cirujana.

La panameña también hizo referencia a la disciplina como un elemento fundamental para alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Su intervención permitió conocer una faceta de su vida vinculada con la formación académica, más allá de las actividades propias de los certámenes de belleza y las pasarelas internacionales.

Con una estatura de 1,83 metros, Gabriela González figuró entre las representantes latinoamericanas más altas de la edición conmemorativa de Miss Universo. Esta característica física acompañó su desempeño durante las presentaciones realizadas como parte de la competencia.

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Uno de los momentos centrales de su participación llegó con el desfile en traje de baño. Tras conseguir su clasificación, la representante panameña regresó al escenario luciendo un conjunto rosado de dos piezas, durante una presentación que reunió a las aspirantes seleccionadas para continuar en la disputa por la corona.

El Top 30 de Miss Universo 2026 contó con una importante presencia latinoamericana. Además de Panamá, avanzaron las representantes de Chile, Brasil, Perú, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, México, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua, quienes compartieron escenario durante esta fase del concurso.

La selección también incluyó candidatas de diferentes regiones del mundo, entre ellas Nueva Zelanda, India, Países Bajos, Serbia, Estados Unidos, Israel, Tanzania, Guinea, Ucrania, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica y República Democrática del Congo, además de Curazao e Islas Turcas y Caicos.

Sin embargo, el recorrido de la representante panameña concluyó después de esta presentación, al quedar fuera de la siguiente selección de participantes. Aunque no consiguió continuar hacia las instancias decisivas del certamen, su clasificación representó un cambio respecto a los resultados obtenidos por el país durante las ediciones anteriores.

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Para encontrar el antecedente más reciente de una panameña entre las semifinalistas, es necesario remontarse a 2021, cuando Brenda Smith representó al país y consiguió avanzar hasta el grupo de las 16 candidatas seleccionadas durante aquella edición internacional.

Desde entonces, Panamá permaneció fuera de las primeras clasificaciones del concurso, circunstancia que otorga especial relevancia al resultado alcanzado por la representante chiricana durante la celebración del aniversario número 75 de Miss Universo.

La participación de González del Valle también permitió situar a Chiriquí dentro de la representación nacional en una competencia de alcance internacional. Su perfil reúne dos ámbitos diferentes de desarrollo personal: el modelaje y la formación médica, actividades que forman parte de los objetivos que dio a conocer durante su presentación.

De esta manera, Gabriela González del Valle culminó su participación internacional con una clasificación que interrumpió cinco años de ausencia panameña entre las semifinalistas.