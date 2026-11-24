La primera dama recibió el árbol que decorará la Casa Blanca durante las próximas semanas, luciendo una propuesta de moda que combina referencias clásicas, detalles contemporáneos y los colores característicos de las celebraciones decembrinas.

La llegada de la temporada navideña a Washington estuvo acompañada de una nueva aparición pública de Melania Trump, quien recuperó una prenda de su guardarropa para protagonizar una de las tradiciones más representativas de la residencia presidencial estadounidense.

Para esta ocasión, la esposa de Donald Trump apostó por un diseño de la reconocida creadora uruguaya Gabriela Hearst, cuya confección reúne elementos propios de la sastrería tradicional con una estética especialmente vinculada a las festividades de fin de año. Se trata de un abrigo elaborado en lana, protagonizado por un estampado de grandes cuadros que alterna tonalidades rojas y blancas.

La elección también recupera un capítulo de la historia estilística de la primera dama. El pasado 5 de diciembre de 2019, durante la primera administración de Donald Trump, Melania utilizó esta misma pieza para asistir a la ceremonia de iluminación del árbol nacional de Navidad. Siete años después, el diseño regresó a su agenda institucional en una celebración de temática similar.

Una de las particularidades del abrigo de cuadros reside en su estructura, que incorpora características de las gabardinas tradicionales. La pieza cuenta con cuello de camisa, bolsillos a los costados, detalles ajustables en las mangas y un cinturón confeccionado con el mismo material, recurso que permite definir la cintura y modificar visualmente las proporciones de la silueta.

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Su extensión por debajo de las rodillas y la amplitud moderada de la falda permiten que la prenda funcione prácticamente como un vestido cuando permanece abotonada. Esta característica convierte al abrigo en el elemento central del conjunto, sin necesidad de incorporar prendas exteriores adicionales ni accesorios que compitan con el estampado.

La primera dama complementó su elección con un par de zapatos de Manolo Blahnik, firma que figura entre sus habituales preferencias de vestuario. En esta oportunidad, recurrió a unos tacones de punta pronunciada, confeccionados en piel de serpiente y teñidos de rojo, manteniendo una continuidad cromática con el resto de su indumentaria.

La combinación de ambos diseños incorporó, además, un contraste de materiales. Mientras la lana aportó una apariencia abrigada y apropiada para las temperaturas de la temporada, el acabado del calzado introdujo una textura diferente dentro de la misma gama de colores. Melania completó su imagen con el cabello suelto y ondas suaves.

La recepción del árbol de Navidad estuvo ambientada con coronas decorativas, lazos rojos y un carruaje tirado por caballos, encargado de transportar el ejemplar hasta la residencia presidencial. La decoración exterior acompañó una ceremonia que anuncia el comienzo de las celebraciones navideñas en la Casa Blanca.

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Desde la perspectiva de las tendencias de moda, el conjunto recupera el protagonismo de los estampados de inspiración británica y plantea una alternativa a los abrigos de colores neutros que suelen predominar durante el invierno. El rojo, asociado tradicionalmente con estas festividades, adquiere especial relevancia mediante una composición que prescinde de materiales brillantes, lentejuelas y otros recursos habituales de la indumentaria festiva.

La reaparición del diseño de Gabriela Hearst también pone de manifiesto las posibilidades de reutilizar prendas de temporadas anteriores en compromisos públicos, especialmente cuando sus características permiten adaptarlas a diferentes ocasiones sin modificar su esencia original.

Con esta aparición, Melania Trump incorpora nuevamente la moda a las tradiciones institucionales de Washington, recuperando una pieza de su primer periodo como primera dama para inaugurar la Navidad 2026 mediante una propuesta de vestuario centrada en los cuadros, la lana y el protagonismo del rojo.