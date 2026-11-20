El adelanto ya permite identificar tanto el escenario central como a sus protagonistas habituales.

La manada prehistórica más conocida del cine animado prepara su regreso. Disney y 20th Century Studios presentaron el tráiler oficial de La era de hielo: mundo de lava, sexta entrega de la franquicia que reunirá nuevamente a Manny, Sid, Diego y sus compañeros en una aventura marcada por volcanes, dinosaurios y territorios subterráneos.

La fecha latinoamericana sitúa el lanzamiento antes que en Estados Unidos, una particularidad del calendario de distribución anunciado para esta película.

El lanzamiento representa el retorno de la saga principal a las salas cinematográficas después de una década. Su anterior película, La era de hielo: choque de mundos, se estrenó en 2016. Ahora, la nueva producción tiene previsto llegar a Latinoamérica el 28 de enero de 2027, antes de su estreno estadounidense, programado para el 5 de febrero.

Las primeras imágenes muestran a los protagonistas recorriendo espacios del Mundo Perdido, una región habitada por criaturas prehistóricas que los espectadores conocieron en La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios, estrenada en 2009. Esta vez, los personajes deberán desplazarse por un entorno donde la actividad volcánica y los ríos de lava constituyen nuevas amenazas.

El adelanto confirma la presencia de Manny, el mamut; Sid, el perezoso; y Diego, el tigre dientes de sable. También regresan Ellie y Buck, integrantes fundamentales de las aventuras anteriores. La historia recuperará además a Scrat, la ardilla que persigue incansablemente las bellotas y protagoniza algunos de los momentos cómicos característicos de la franquicia.

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Sin embargo, Scrat tendrá compañía. El tráiler incorpora a Baby Scrat y presenta a un personaje de grandes dimensiones llamado Jurassic Scrat. Su aparición amplía el grupo de criaturas que participarán en esta nueva incursión por un territorio donde los dinosaurios vuelven a tener protagonismo.

Otra de las novedades es la confirmación del elenco original de voces en inglés. Ray Romano interpretará nuevamente a Manny, mientras John Leguizamo retomará el papel de Sid y Denis Leary regresará como Diego. Queen Latifah volverá a prestar su voz a Ellie y Simon Pegg hará lo propio con Buck.

La dirección estará a cargo de John C. Donkin, quien previamente dirigió La era de hielo: Las aventuras de Buck, estrenada en 2022. La producción contará con Lori Forte, vinculada también con entregas anteriores, lo que mantiene una conexión creativa con la historia cinematográfica de estos personajes.

Aunque la película de Buck permitió volver a este universo en 2022, se trató de una producción derivada sin estreno en salas. Por eso, Mundo de lava será la primera entrega principal que se proyecte en cines desde 2016, una diferencia importante dentro de la trayectoria comercial de la franquicia.

La primera La era de hielo llegó a los cines en marzo de 2002. Desde entonces, la historia de la manada dio origen a cinco películas cinematográficas y se convirtió en una de las franquicias animadas identificadas con 20th Century Studios. Cuando se estrene la sexta entrega, habrán transcurrido casi 25 años desde aquel debut.

La nueva película también marcará un cambio empresarial: será la primera entrega cinematográfica de la saga estrenada bajo la propiedad de Disney, que adquirió activos de 21st Century Fox en 2019. En 2021, la compañía cerró Blue Sky Studios, responsable de las primeras producciones.

Con el tráiler ya presentado y las fechas anunciadas, La era de hielo 6 prepara su regreso a la pantalla grande con personajes conocidos, nuevas criaturas y una aventura situada entre dinosaurios y lava.