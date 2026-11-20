Panamá cerrará el año en la altura de Cusco: amistoso ante Perú el 9 de diciembre a más de 3,300 metros.

Panamá/La Selección de Panamá cerrará su calendario internacional del año con un desafío de máxima exigencia física y geográfica.

El combinado nacional viajará a territorio sudamericano para enfrentarse a la selección de Perú el próximo 9 de diciembre, en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, escenario ubicado a más de 3,300 metros sobre el nivel del mar.

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Aunque el compromiso representa una oportunidad de fogueo para el conjunto panameño fuera de fecha FIFA, el encuentro tiene un trasfondo estratégico muy definido para los anfitriones. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el comando técnico encabezado por el brasileño Mano Menezes han elegido este duelo como el primer gran ensayo oficial de su nuevo proyecto deportivo, utilizando a Panamá como el “conejillo de indias” para poner a prueba el rendimiento de su plantilla en la altura andina.

El motivo detrás de la mudanza peruana

La decisión de llevar a la “Bicolor” fuera de su habitual casa en Lima responde a la urgencia de recuperar la fortaleza como local de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Durante el proceso clasificatorio anterior, Perú cedió puntos clave en el Estadio Nacional de la capital, lo que llevó a la dirigencia a aprobar una descentralización de sedes que incluye a ciudades de gran altitud como Cusco y Puno.

Con este movimiento, el fútbol peruano busca emular el modelo histórico de selecciones como Bolivia, apostando por la hipoxia y el desgaste físico para incomodar a rivales directos de Sudamérica acostumbrados a jugar a nivel del mar.

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Un laboratorio táctico y fisiológico

El choque ante Panamá servirá como un laboratorio integral para el cuerpo técnico sudamericano. Más allá del resultado en el marcador, Perú evaluará aspectos clave antes de comprometer puntos oficiales en la altura:

Respuesta de los jugadores: Medir cómo se adaptan los futbolistas peruanos que militan en ligas del extranjero o en clubes de la costa frente a aquellos que compiten habitualmente en la altura del torneo local.

Medir cómo se adaptan los futbolistas peruanos que militan en ligas del extranjero o en clubes de la costa frente a aquellos que compiten habitualmente en la altura del torneo local. Logística de concentración: Probar los tiempos ideales de llegada a Cusco, los protocolos médicos de hidratación y recuperación , así como el comportamiento del balón en condiciones de menor resistencia del aire.

Probar los tiempos ideales de llegada a Cusco, los , así como el comportamiento del balón en condiciones de menor resistencia del aire. Sistema de juego: Ajustar la intensidad de la presión y el ritmo de partido para sacar ventaja del cansancio del rival sin fundir físicamente a su propio equipo.

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Un reto extremo para la “Sele”

Para Panamá, acostumbrada a disputar la gran mayoría de sus compromisos oficiales y amistosos en climas cálidos y a nivel del mar en Centroamérica y el Caribe, el duelo en Cusco supone salir por completo de su zona de confort.

Enfrentar a un rival sudamericano en condiciones ambientales tan adversas pondrá a prueba la resistencia aeróbica, la disciplina táctica y la capacidad de sufrimiento del equipo canalero. De esta manera, mientras Perú busca respuestas para su futuro eliminatorio, Panamá tendrá la oportunidad de demostrar su carácter competitivo en uno de los escenarios más complicados del continente.

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