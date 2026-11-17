El seleccionador de Panamá compartió en Instagram una fotografía junto al técnico argentino Marcelo Bielsa, quien estuvo en el país del 13 al 15 de noviembre para impartir un workshop sobre dirección técnica y táctica.

Panamá/El fútbol internacional tuvo un encuentro especial en Panamá con la presencia de dos entrenadores de amplia trayectoria.

Thomas Christiansen, seleccionador nacional de Panamá, compartió un momento con el argentino Marcelo Bielsa, exdirector técnico de la selección de Uruguay, quien estuvo en territorio panameño del 13 al 15 de noviembre para participar en un workshop enfocado en la formación y actualización de profesionales del fútbol.

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El encuentro fue dado a conocer por el propio Christiansen a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía junto al experimentado estratega argentino y le dedicó unas palabras que reflejan la importancia del aprendizaje constante dentro de esta profesión.

«El fútbol siempre nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, un placer compartir contigo Marcelo Bielsa», escribió el entrenador de la Selección de Panamá en sus redes sociales.

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La publicación permitió conocer el acercamiento entre ambos técnicos, quienes actualmente tienen bajo su responsabilidad proyectos de selecciones nacionales en el continente americano. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre los temas que abordaron durante su encuentro, la fotografía dejó constancia de una reunión entre dos profesionales que han desarrollado sus carreras en diferentes escenarios del fútbol mundial.

Marcelo Bielsa compartió sus conocimientos en Panamá

La visita de Marcelo Bielsa a Panamá estuvo relacionada con un workshop desarrollado entre el 13 y el 15 de noviembre, una actividad dirigida a entrenadores, formadores y profesionales del fútbol interesados en profundizar sus conocimientos sobre las tendencias actuales de la dirección técnica y táctica.

El evento representó una oportunidad para conocer de primera mano experiencias, conceptos y metodologías de trabajo de uno de los entrenadores más reconocidos por su particular manera de entender el juego. Durante las jornadas se abordaron aspectos relacionados con la preparación de los equipos, la planificación futbolística y los fundamentos tácticos que forman parte del trabajo diario de un cuerpo técnico.

La presencia del argentino también permitió acercar a los participantes a una filosofía de entrenamiento que ha tenido influencia en distintas generaciones de futbolistas y directores técnicos. Bielsa es reconocido por su rigurosidad en la preparación, el análisis de los rivales, la intensidad de sus equipos y la atención a los detalles dentro de cada proceso competitivo.

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Una trayectoria que ha marcado el fútbol internacional

Hablar de Marcelo Bielsa es referirse a uno de los estrategas más influyentes de las últimas décadas. Nacido en Rosario, Argentina, el 21 de julio de 1955, el entrenador ha construido una carrera caracterizada por una identidad futbolística muy definida y una metodología que ha despertado admiración entre jugadores y colegas.

Su recorrido incluye experiencias en clubes como Newell's Old Boys, Vélez Sarsfield, Athletic Club de Bilbao, Leeds United, Olympique de Marsella y Lille, además de sus etapas al frente de las selecciones de Argentina, Chile y Uruguay.

Entre sus principales logros figura la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con Argentina, además de la clasificación de Chile al Mundial de Sudáfrica 2010. En el fútbol de clubes también consiguió el ascenso del Leeds United a la Premier League en la temporada 2019-2020, después de conquistar el campeonato de la segunda división inglesa.

Por su parte, Thomas Christiansen continúa al frente de la Selección de Panamá, con la responsabilidad de preparar al equipo nacional para sus próximos compromisos internacionales. El entrenador hispano-danés ha consolidado su proceso al mando de la Roja y mantiene el seguimiento de los futbolistas panameños que compiten tanto en el ámbito local como en el extranjero.

El encuentro entre ambos entrenadores en territorio panameño dejó una imagen significativa en medio de las actividades futbolísticas que se desarrollaron durante noviembre. La publicación de Christiansen también puso de manifiesto la importancia que tiene el intercambio de conocimientos y la actualización profesional en una disciplina que evoluciona constantemente.

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