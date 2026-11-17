El volante panameño apenas acumuló 379 minutos en la MLS durante 2026. Su contrato con Minnesota United se extiende hasta 2028, con opción a 2029, mientras se analiza su futuro de cara a la próxima campaña.

Panamá/La situación de Carlos Harvey en el Minnesota United comienza a generar interrogantes de cara a la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS). El mediocampista panameño no ha contado con la continuidad esperada durante la campaña 2026, una situación que contrasta con el protagonismo que ha tenido cuando viste la camiseta de la Selección de Panamá.

Durante el programa TVMAX Deportes, los panelistas Ricardo Icaza y la leyenda del fútbol panameño Blas Pérez analizaron el panorama del volante y adelantaron detalles sobre lo que podría ocurrir con su futuro en el fútbol estadounidense.

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Harvey ha tenido una participación limitada bajo la dirección técnica del entrenador neozelandés de Minnesota United. En la temporada 2026 de la MLS, el panameño acumuló apenas 379 minutos, repartidos en 14 partidos, de los cuales solamente tres fueron como titular. Una cifra que refleja la poca continuidad que ha tenido dentro del equipo.

Este escenario abre la posibilidad de que Minnesota United busque alternativas para el jugador durante el próximo mercado de movimientos. Entre las opciones que podrían presentarse está su inclusión en la lista de transferibles, aunque cualquier decisión deberá tomar en cuenta las condiciones contractuales del futbolista.

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Harvey tiene vínculo con Minnesota United hasta 2028, con una opción contractual que podría extender su permanencia hasta 2029. Por esa razón, una eventual salida no dependerá únicamente de la voluntad del club, sino también de los mecanismos establecidos por la MLS para gestionar este tipo de situaciones y garantizar el cumplimiento de las condiciones económicas del contrato.

El panorama también está relacionado con los movimientos que ha realizado la institución. Minnesota United confirmó la adquisición definitiva del defensor Cherrion Valerius, quien se encontraba cedido, y aseguró su continuidad con un contrato hasta 2031, una decisión que forma parte de la planificación deportiva del equipo.

En el caso de Harvey, una posible transferencia o reubicación dentro de la liga tendría que considerar tanto su salario como el interés de otras franquicias en incorporar sus servicios. El sistema de la MLS establece procedimientos particulares para estos movimientos, por lo que no se trata simplemente de que un equipo decida cambiar de destino a un futbolista de manera inmediata.

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Mientras tanto, el desempeño del mediocampista con la selección panameña mantiene su nombre dentro de los jugadores que requieren seguimiento. Su rendimiento con la selección de Panamá ha contrastado con la escasa participación que ha tenido en su club, una situación que también representa un aspecto importante de cara a los próximos compromisos internacionales.

El seleccionador Thomas Christiansen sigue de cerca lo que sucede con sus futbolistas en el exterior, y el futuro de Harvey será uno de los casos a observar durante el receso de la MLS.

Con la temporada de Minnesota United finalizada, las próximas semanas serán determinantes para conocer si el panameño continuará en la institución, será transferido a otra franquicia o encontrará un nuevo destino que le permita recuperar la continuidad y los minutos de competencia que necesita.

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