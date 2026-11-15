Fajardo, Andrade y Christiansen destacan la clasificación de Panamá al Final Four y la Copa Oro 2027

José Fajardo celebró su doblete y agradeció la victoria, Andrés Andrade destacó el orden defensivo y dedicó la clasificación al pueblo panameño, mientras Thomas Christiansen valoró el trabajo colectivo y explicó sus decisiones tácticas.

Panamá/La Selección de Panamá vivió una noche de celebración en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, luego de vencer 2-0 a Curazao y asegurar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027.

Después del encuentro, el delantero José Fajardo, el defensor Andrés Andrade y el seleccionador Thomas Christiansen compartieron sus impresiones sobre una victoria que tuvo un significado especial para el fútbol panameño.

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El gran protagonista fue José Fajardo, autor de los dos goles que definieron el compromiso. El atacante destacó la contundencia del equipo y agradeció la oportunidad de contribuir directamente a la clasificación.

"Gloria a Dios por la victoria, por darme esa clasificación y luego los dos goles. Sabíamos que hoy teníamos que ganar y lo más importante fue la contundencia que hoy tuvimos", expresó Fajardo.

El delantero también reconoció el trabajo colectivo y recordó los momentos difíciles que había atravesado con la selección nacional, destacando que su fe le permitió mantenerse firme hasta tener una noche como la vivida ante Curazao.

"He venido pasando momentos difíciles en la Selección y Él me sostuvo. La cosa se me dio hoy y lo más importante era ganar y poder darle la alegría a la gente", manifestó.

Sobre su segundo gol, conseguido al minuto 51, explicó que la tranquilidad fue determinante para resolver la jugada: "La tranquilidad fue lo que marcó la diferencia. Tuve esa paciencia de poder definir".

Andrade destaca el orden defensivo y dedica el triunfo al país

Por su parte, Andrés Andrade valoró el trabajo táctico que realizó Panamá para controlar las principales fortalezas de Curazao. El defensor explicó que el equipo había estudiado al rival y prestado especial atención a los balones largos y las marcas defensivas.

"Lo estudiamos muy bien, tuvimos dos días para analizarlo. Creo que el fuerte de ayer era el balonazo. Por ahí estábamos muy pendientes en las marcas, que creo que eso fue lo que pudo marcar bastante diferencia", comentó.

Andrade también elogió a Fajardo, a quien considera una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo.

"Fajardo es una pieza fundamental en nuestro equipo, se pudo notar hoy. Siempre entra, corre, defiende y la verdad estamos muy contentos con él acá", señaló.

El defensor recibió una tarjeta amarilla tempranera, situación que lo obligó a administrar sus intervenciones durante el resto del encuentro. Sin embargo, aseguró que supo manejarla con inteligencia.

Uno de los mensajes más emotivos de Andrade estuvo dirigido a la afición panameña, especialmente por las dificultades que ha atravesado el país tras las afectaciones del terremoto.

"Esta victoria es para todos ellos. Hablábamos en Curazao que teníamos que darle esta clasificación a ellos por todo lo que estaba pasando en el país. Sabemos que fueron momentos difíciles, donde hubieron muchas pérdidas materiales y nada, al final lo entregamos todo para ellos", expresó.

Christiansen explica sus decisiones y apuesta por los jóvenes

El seleccionador Thomas Christiansen calificó la eliminatoria como un compromiso de gran importancia para el fútbol nacional, tomando en cuenta que estaba en juego la clasificación a dos de las principales competiciones de la región.

"Una eliminatoria importantísima para clasificar a dos torneos importantes en la región", manifestó el entrenador.

Christiansen también defendió la convocatoria de jóvenes futbolistas, al considerar que formar parte del grupo y vivir una experiencia de esta magnitud representa un aprendizaje para sus carreras, incluso para quienes no tuvieron minutos durante los encuentros.

Además, explicó que la sustitución de Trucho respondió a una decisión táctica, pensando en la posibilidad de necesitar más alternativas ofensivas para buscar goles.

"Busqué gente un poco más ofensiva, arriba o en banda", explicó sobre el cambio.

El técnico también valoró la experiencia adquirida por Cadir, quien fue titular pese a haber sufrido un golpe durante los entrenamientos de la semana, y mencionó las dificultades que tuvo Vergara en el compromiso de ida.

Finalmente, Christiansen reconoció el aporte de Fajardo, quien respondió con un doblete para sellar la clasificación panameña.

"Habrá que hablar también de José Fajardo, que entró y nos clasifica otra vez a un torneo importante. Esta vez sí que las metió y hay que felicitarle, igual que a todo el equipo", concluyó.

Con el triunfo 2-0 sobre Curazao, Panamá cerró una eliminatoria que le permitió alcanzar sus dos objetivos. Ahora, la Roja tiene la mirada puesta en el Final Four de la Liga de Naciones, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027, y en su participación en la Copa Oro 2027.