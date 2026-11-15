Panamá vs Curazao EN VIVO cuartos de final de vuelta Liga de Naciones Concacaf

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Panamá y Curazao!

La emoción de la Liga de Naciones de Concacaf llega al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que luce un lleno completo para recibir el decisivo encuentro de vuelta de los cuartos de final.

La Selección Mayor de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, buscará hacer valer su condición de local y conseguir el triunfo que le permita avanzar a la Final Four de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Después del empate 0-0 en el partido de ida, disputado en Willemstad, todo queda por decidirse en territorio panameño. No hay margen para especulaciones: el ganador de esta noche seguirá en carrera por el título regional.

¡Sigue con nosotros cada jugada, los goles y todas las incidencias de este Panamá vs. Curazao!

Una clasificación en juego

La selección panameña tiene ante Curazao la oportunidad de conseguir su cuarta clasificación consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, además de garantizar su presencia en la próxima edición de la Copa Oro 2027.

El panorama es claro para el conjunto nacional: una victoria este domingo le permitirá cumplir ambos objetivos y continuar su camino en la competición regional.

Por su parte, Curazao llegará con la intención de complicar los planes de Panamá y buscar un resultado que le permita avanzar a la siguiente instancia. Después del empate en la ida, ambos equipos mantienen intactas sus posibilidades de clasificación.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, donde la selección nacional buscará hacer valer su condición de local y celebrar junto a su afición el pase a la fase final del torneo.