Selección de Panamá | Récords fijados en el partido de vuelta de Liga de Naciones ante Curazao

Con su victoria del domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández, la selección panameña clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027.

Panamá/La selección de Panamá se pone en la carrera por obtener algún título regional, con su victoria de 2 goles por 0 ante Curazao el domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Aunque ese triunfo representa la clasificación del conjunto canalero al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa Oro 2027, este resultado dejó algunas marcas que quedan fijadas en los registros de las competiciones de Concacaf.

Según datos difundidos por la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol en su página web, el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones dejó las siguientes marcas:

Revulsivo: No fue titular, como en otras ocasiones, sin embargo su impacto se sintió rápidamente cuando ingresó a la cancha. José Fajardo fue el autor de los dos goles del elenco panameño y esto le convirtió en el segundo jugador que marca un doblete como suplente en la presente campaña de la Liga A de la Liga de Naciones. Antes de Fajardo lo hizo Kenji Gorré, de Curazao, en la victoria del combinado caribeño sobre Costa Rica, por 4 goles a 3, en el pasado mes de septiembre.

Fajardo también fue el primero que concreta dos goles en un partido para Panamá en Liga de Naciones. Anteriormente lo hizo Édgar Yoel Bárcenas en un partido frente a Martinica en junio de 2022.

Racha: La victoria en el Rommel Fernández amplió a tres la cantidad de partidos que la selección panameña tiene sin perder ante el elenco curazoleño en la Liga de Naciones. Los resultados anteriores fueron un triunfo de 2 goles por 1 en octubre de 2023 y el empate 0 por 0 del juego de ida, de la serie de cuartos de final del presente torneo, realizado el pasado jueves 12 de noviembre.

Rendimiento: En base a las estadísticas del partido, presentadas por Concacaf, Panamá permitió 0.17 goles esperados en contra por siete remates recibidos de Curazao. Esto, junto a un registro de 0.02 goles esperados en contra por remate recibido es el más bajo en un partido de la presente edición de Liga de Naciones. Además iguala la marca de otros dos juegos en los que estaban involucradas las selecciones de Anguila y Santa Lucía.

Generó peligro: Cristian Martínez se constituyó en el motor del ataque panameño al generar cinco ocasiones de gol. Él, por si solo, casi iguala las seis oportunidades generadas por toda la selección curazoleña en el partido.

Constancia: Con su victoria ante Curazao, Panamá se clasifica por cuarta ocasión al Final Four, sus veces anteriores fueron en las 2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2026-27.

Por otra parte, el colectivo canalero avanza a la Copa Oro por décimo tercera vez en su historia. Doce de esas ocasiones han sido consecutivas.

La primera participación de Panamá en la Copa Oro fue en 1993 y su racha consecutiva inició en el año 2005 cuando hizo su segunda incursión en el torneo.

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