Reacciones | Mosquera, Ramos y Murillo respaldan a Fajardo: 'Jamás hemos dudado de él'

Panamá consiguió una victoria 2-0 que le permitió superar los cuartos de final y asegurar su presencia en el Final Four de la Liga de Naciones , del 25 al 28 de marzo de 2027 , además de clasificar a la Copa Oro 2027 .

Panamá/La clasificación de Panamá al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027 también tuvo como protagonistas a los hombres que sostuvieron el resultado desde la defensa. Después del triunfo 2-0 sobre Curazao, Orlando Mosquera, Jiovany Ramos y Michael Amir Murillo destacaron la solidez colectiva del equipo y coincidieron en respaldar a José Fajardo, autor del doblete que definió el encuentro.

En la zona mixta del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, los tres futbolistas valoraron el trabajo realizado durante los 90 minutos, la concentración defensiva y la importancia de conseguir una victoria que también estuvo dedicada a los panameños afectados por el terremoto.

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Orlando Mosquera: "Un mero espectador"

El guardameta Orlando Mosquera tuvo una noche con poca exigencia bajo los tres palos, producto del trabajo defensivo de sus compañeros y de las dificultades que encontró Curazao para generar peligro.

"Claro, eso habla bien del trabajo que están haciendo todos los compañeros al frente mío y los que han entrado, han entrado muy bien también, tanto este partido como el anterior y esperamos sigamos así", manifestó Mosquera.

Jiovany Ramos destaca la concentración defensiva

Por su parte, Jiovany Ramos resaltó el trabajo de la zaga central, que compartió con José Córdoba, y la importancia de mantener la concentración para evitar que Curazao encontrara espacios en ataque.

El defensor explicó que Panamá tenía claro que los detalles serían determinantes para conseguir el resultado y mantener su portería en cero.

"Sabíamos que este era un partido de detalles, que teníamos que tener esos detalles y estar concentrados para poder lograr lo que queríamos, que era sacar el cero", señaló.

Ramos también destacó el conocimiento que existe entre los integrantes del grupo, muchos de los cuales han compartido procesos desde las categorías juveniles, incluida la selección Sub-20.

"Todos nos conocemos desde pequeños, desde la Sub-20. Todos nos conocemos y sabemos lo que tenemos que venir a hacer acá y ya nos conocemos también de la Selección Mayor. Todos sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer en la cancha para estos partidos", explicó.

El zaguero también se sumó al mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el sismo y aseguró que el plantel había asumido el compromiso de dedicarles la victoria.

"Eso es una cosa que también nos habíamos propuesto por grupos, que este partido era para ellos, esas personas afectadas y que disfruten", expresó.

Michael Amir Murillo: "Jamás hemos dudado de él"

Uno de los futbolistas más destacados de la noche fue Michael Amir Murillo, quien participó directamente en el primer gol de Panamá al asistir a José Fajardo con un centro que terminó en el cabezazo del delantero.

El lateral valoró la manera en que el equipo afrontó el compromiso y la determinación con la que salió a buscar el resultado desde el inicio.

"Obviamente contento. Era el camino. Creo que fue la forma en la que terminamos ahí el segundo tiempo y salimos aquí al campo a buscar el resultado en todo momento y se nos dio, gracias a Dios", comentó.

Murillo también explicó por qué, durante la celebración del segundo tanto, pidió a los aficionados que respaldaran a Fajardo. Para el defensor, el delantero ha demostrado su importancia en encuentros de gran exigencia y siempre ha contado con la confianza del grupo.

"Obvio, ese es el hombre que siempre marca los partidos importantes. Nosotros jamás hemos dudado de él y él siempre nos ha dado la alegría", afirmó.

Sobre las claves del triunfo, Murillo destacó la intensidad y el control del balón, dos aspectos que permitieron a Panamá limitar las posibilidades ofensivas de Curazao.

"Creo que la intensidad de nosotros y más que nada el dominio de la pelota, robarle el balón a ellos, que es un equipo que le gusta tener la pelota", concluyó.

Con el respaldo de sus jugadores, una defensa que mantuvo su portería en cero y la contundencia de José Fajardo, Panamá consiguió una victoria 2-0 que le permitió superar los cuartos de final y asegurar su presencia en el Final Four de la Liga de Naciones, del 25 al 28 de marzo de 2027, además de clasificar a la Copa Oro 2027.