El encuentro forma parte del cierre del calendario de partidos del equipo panameño en el 2026.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá disputará un partido amistoso internacional el próximo miércoles 9 de diciembre cuando se enfrente como visitante a su similar de Perú, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cuzco, Perú.

El partido, que no entra en las denominadas fechas FIFA, se jugará con un plantel conformado en su mayoría con jugadores del plano local provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro forma parte del cierre de calendario futbolístico del 2026 para el fútbol panameño en sus selecciones nacionales.

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Panamá llega al partido ubicado en la posición 45, mientras que el onceno peruano aparece en el puesto 52, según el último ranking FIFA.

La última vez que Panamá disputó un partido amistoso como visitante ante Perú fue el pasado 16 de enero del 2022, en la ciudad de Lima, en un encuentro que concluyó empatado con marcador de 1-1, gracias a un tanto de Abdiel Ayarza para la escuadra panameña.

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Duelos directos

Las selecciones mayores masculinas de Panamá y Perú se han enfrentado en 13 ocasiones, entre partidos amistosos y torneos internacionales, según el registro histórico del sitio web 11v11, que incluye partidos amistosos y torneos internacionales.

Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes:

23/03/1952: Perú 7-1 Panamá 05/12/1954: Perú 2-1 Panamá 26/02/1973: Perú 4-0 Panamá 02/03/1973: Panamá 1-0 Perú 23/04/1973: Perú 4-0 Panamá 16/08/2006: Perú 0-2 Panamá 19/11/2006: Panamá 1-2 Perú 12/10/2010: Panamá 1-0 Perú 08/02/2011: Perú 1-0 Panamá 01/06/2013: Panamá 1-2 Perú 06/08/2014: Perú 3-0 Panamá 07/08/2014: Perú 3-0 Panamá 16/01/2022: Perú 1-1 Panamá

El balance es de tres victorias de Panamá ante nueve de Perú y un empate.

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Datos destacados

Primera victoria de Panamá : 2 de marzo de 1973, por 1-0.

: 2 de marzo de 1973, por 1-0. Mayor victoria de Perú : 7-1, el 23 de marzo de 1952.

: 7-1, el 23 de marzo de 1952. Mayor victoria de Panamá : 2-0, el 16 de agosto de 2006, en Lima.

: 2-0, el 16 de agosto de 2006, en Lima. Último enfrentamiento registrado: 16 de enero de 2022, empate 1-1 en Lima.

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