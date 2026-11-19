Sintoniza el partido Grecia vs Panamá el domingo 22 de noviembre a las 7:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Thiago Chalmers, jugador de la Selección Sub-17 de Panamá, valoró el trabajo realizado por el equipo canalero a pesar de la derrota sufrida este jueves ante Catar en el inicio del Mundial de la categoría.

"No era lo que esperábamos, pero así es el fútbol. Un pequeño error, una cosita, un pequeño detalle y la pelota la vemos adentro", expresó en una entrevista realizada en la zona flash del campo 2 del Aspire Zone en Doha.

El jugador indicó que el conjunto panameño mostró control y actitud, pero errores en momentos puntuales condicionaron el resultado en contra.

"Teníamos el control del partido completamente... todas las guerreamos", señaló. "A pesar del resultado estoy muy orgulloso de mis compañeros", afirmó.

Chalmers también reconoció que el conjunto canalero careció de claridad para convertir las oportunidades que tuvo a la ofensiva en goles.

"El equipo estaba muy bien, estábamos atacando muy bien. Lástima, algunas llegadas que mi persona y otros no pudimos llegar a concretar", manifestó."Hay que ser más verticales y tener esa finalización... hay que concretar."

Panamá perdió el encuentro por marcador de 2 goles a 0. Sus próximos partidos serán ante Grecia y Egipto los que están programados para el domingo 22 y miércoles 25 de noviembre, respectivamente.

"Toca corregir, ver qué hicimos mal... hay que pasar la página y recuperar las fuerzas", indicó.

El jugador dio un mensaje al pueblo panameño y dijo que el grupo está mentalizado en continuar la competencia.

"No vamos a defraudar al pueblo panameño porque vinimos aquí a competir y le vamos a dar una buena cara al país", puntualizó.

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