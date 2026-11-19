Cinco personas quedaron detenidas de forma provisional tras ser imputadas por la presunta comisión del delito de tráfico internacional de drogas a través de la contaminación de contenedores en puertos de la región.

Durante la audiencia, el juez legalizó las aprehensiones y dio por presentada la formulación de cargos contra los cinco ciudadanos, tras acoger la solicitud de la Fiscalía. Además, concedió la medida cautelar de detención, considerándola proporcional, idónea y necesaria mientras avanzan las investigaciones.

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La operación se desarrolló el 17 de noviembre en distintos sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas por las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con unidades policiales.

El caso guarda relación con el decomiso de 999 paquetes de droga, con un peso total de 1,136.56 kilogramos de clorhidrato de cocaína, encontrados dentro de un contenedor cuyo destino final era Larvik, Noruega.