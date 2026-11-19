Durante una feria realizada en el corregimiento de Santa Ana, personal de salud ofreció orientación sobre salud bucal, nutrición, sexualidad y salud mental, y recordó la importancia de acudir a controles médicos preventivos al menos una vez al año.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Internacional del Hombre, personal de salud realizó una feria de promoción y orientación en el corregimiento de Santa Ana, con el objetivo de incentivar a la población masculina a acudir a controles médicos preventivos y adoptar hábitos saludables.

Durante la actividad, organizadores explicaron que la jornada buscaba orientar a los hombres sobre temas como salud bucal, nutrición, sexualidad y salud mental. Además, se destacó la importancia de realizarse un chequeo general al menos una vez al año.

Señalaron que los hombres suelen acudir a los centros de salud principalmente para tramitar el carné de manipulador de alimentos, pero dejan de lado otros controles médicos. Por ello, consideran necesario reforzar la orientación sobre la prevención desde edades tempranas, incluidos niños y adolescentes.

Por su parte, promotores de salud hicieron un llamado a los hombres a prestar mayor atención a su bienestar y mantener un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación adecuada, hidratación y descanso.

"No solamente es trabajo, trabajo y llevar el dinero a la casa. Es importante que, para que usted lleve el dinero a la casa, tenga una buena salud", expresaron durante la actividad. La jornada buscó recordar que la prevención y los chequeos periódicos son parte fundamental del cuidado de la salud masculina.

Con información de Jessica Román