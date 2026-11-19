Los árboles canadienses ya están a la venta. Los de Estados Unidos también llegaron al país y la importadora Gago espera ofrecerlos este fin de semana.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá ya recibió arbolitos naturales de Navidad de Canadá y Estados Unidos. Mientras los canadienses ya están a la venta, la importadora Hermanos Gago comenzó a reponer los dos tamaños más buscados por sus clientes: los de entre 6 y 7 pies y los de entre 7 y 8 pies.

José Lázaro, gerente comercial de Hermanos Gago, explicó que ambos tamaños se agotaron desde que comenzaron las ventas la semana pasada. La empresa ya vendió el equivalente a más de un contenedor de arbolitos en total.

“Nos ha sorprendido que la gente ha estado desde temprano esta temporada comprando sus árboles y, pues sí, estamos muy felices con cómo han ido las ventas”, dijo Lázaro. Según el gerente, el periodo de mayor demanda suele comenzar a finales de noviembre y extenderse hasta el Día de la Madre.

Sobre los arbolitos de Estados Unidos, Lázaro indicó que la empresa espera ponerlos a la venta entre el sábado y el domingo y que confirmará la fecha en sus redes sociales. Explicó que los precios varían según el tamaño y el país de origen del árbol. También destacó que el aroma de los arbolitos naturales forma parte de la tradición navideña en Panamá.

Para esta temporada, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) proyecta que al país lleguen cerca de 45 contenedores de árboles de Navidad, lo que representaría un leve aumento frente a 2025.

Con información de Jorge Quirós.