Al mismo tiempo, dejó claro que considera legítimo aprovechar las puertas que puede abrir un apellido conocido, siempre que esa sea una elección personal, sin sustituir el esfuerzo y las decisiones personales de cada uno.

Ricky Martin reaccionó a las declaraciones de su hijo Valentino Martin, quien pidió públicamente que dejaran de identificarlo únicamente por la fama de su padre. Lejos de sentirse ofendido, el cantante puertorriqueño respaldó el deseo del joven de construir una identidad propia y compartió el consejo que suele darles a sus hijos sobre las oportunidades asociadas con su apellido.

El artista abordó el tema durante una entrevista en El Flow de la Radio, programa en el que participa Vicky Van. La conversación surgió al hablar del talento de Valentino, quien recientemente sorprendió al público al subir al escenario durante uno de los conciertos de su padre y demostrar sus habilidades para el baile.

El joven, que cumplió 18 años en agosto, había publicado en julio un video en redes sociales para explicar cómo quería ser reconocido. Su mensaje no buscaba distanciarse de su familia, sino pedir que las personas prestaran atención a sus capacidades y personalidad, sin reducirlo constantemente a su parentesco con una estrella internacional.

“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin; ustedes deben verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, expresó entonces.

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Al recordar aquellas palabras, Ricky Martin explicó que disfrutó la reacción de su hijo. También destacó su interés por las redes sociales y la manera espontánea en que comparte sus bailes con quienes siguen sus publicaciones.

“Valentino es un niño muy especial; él vive en su mundo y te sale con estos bailes, con estos bailes y su cuenta de TikTok y su reacción de su público”, comentó el intérprete.

El cantante incluso recordó que algunas personas interpretaron la declaración como una decisión arriesgada para la popularidad de Valentino. Sin embargo, su percepción fue distinta y celebró que el joven hablara abiertamente sobre su identidad.

“El ‘Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin’ hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso. Mucha gente dijo, ‘uff, va a perder fans por decir eso’, pero nooo, ahora tiene más fans”, señaló.

La conversación también permitió conocer una diferencia de perspectivas entre el artista y sus hijos. Mientras ellos prefieren avanzar por sus propios medios, Ricky considera que el reconocimiento familiar puede servir como herramienta cuando comienzan a tomar decisiones importantes para su futuro.

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“Yo les digo siempre ahora que están entrando en las universidades y haciendo las aplicaciones: ‘Yo he recorrido un camino para que tú no tengas que recorrer o para que se te haga más fácil a ti recorrerlo; tienes un apellido, ¡úsalo!’ Ellos quieren hacer las cosas por ellos, por sus propios medios. Y yo: ‘¡Úsalo! Si te ayuda, úsalo; si no te ayuda, ¡bórralo!”, explicó.

Además de Valentino, Ricky Martin es padre de Matteo, Lucía y Renn. Aunque mantiene una intensa agenda profesional, con dos años de giras y presentaciones en 28 países durante su recorrido de Ricky Martin Live 2026, el cantante suele compartir aspectos de su vida familiar.

La aparición de Valentino en uno de sus conciertos volvió a mostrar esa relación ante el público. Su padre celebró tanto la participación en el escenario como la decisión de expresar lo que piensa sobre las comparaciones.

Así, la respuesta de Ricky Martin no fue un reproche, sino un respaldo al propósito de su hijo de ser reconocido por su propio nombre.