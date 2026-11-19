El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, cuestionó a los países petroleros que bloquean propuestas para reducir el uso de combustibles fósiles. También pidió que todos los países tengan acceso a fondos para adaptarse al cambio climático.

Ciudad de Panamá, Panamá/Colombia y República Dominicana formalizaron en la COP31 su ingreso a la Coalición de Estados por la Naturaleza, una iniciativa que Panamá impulsa junto a Tonga y Vanuatu para que se reconozca el derecho de los ríos, bosques y mares a existir y recuperarse.

El grupo promueve una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, propuesta que el presidente José Raúl Mulino presentó en septiembre ante las Naciones Unidas.

“Queremos que se reconozca que nuestros ríos, bosques, mares y toda la vida que albergan tienen derecho a existir, a recuperarse y a seguir cumpliendo su función vital en el planeta”, expresó Navarro. El ministro añadió que Panamá promoverá mecanismos permanentes de financiamiento para que los países puedan llevar ese reconocimiento a la práctica.

La delegación también presentó el Pacto de Panamá con la Naturaleza, que contempla restaurar 100,000 hectáreas degradadas entre 2026 y 2035. La meta incluye 2,500 hectáreas de manglares, ecosistemas que capturan carbono, albergan numerosas especies y ayudan a proteger a las comunidades costeras.

Además, Panamá reiteró en la COP31, que se celebra en Antalya, Turquía, que las decisiones de las cumbres climáticas se sometan a votación y puedan aprobarse por mayoría simple.

Navarro sostuvo que la exigencia de alcanzar un consenso entre los países ha frenado los acuerdos.

El ministro de Ambiente panameño propuso que las decisiones se adopten por mayoría simple, dejando atrás la actual exigencia de que se aprueben por consenso, que mantiene estancado el avance en la lucha por el planeta", se lee en el comunicado remitido por Mi Ambiente.

En declaraciones a medios internacionales, Navarro cuestionó a los países productores de petróleo que respaldan públicamente la protección ambiental, pero bloquean en las negociaciones iniciativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En ese sentido, Panamá pidió que los gobiernos asuman compromisos cuyo cumplimiento pueda verificarse y que amplíen el acceso al financiamiento para que las comunidades más vulnerables puedan adaptarse a los efectos del cambio climático.