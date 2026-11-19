El director del Idaan, Antonio Tercero González, detalló las medidas para recuperar la producción de agua en Chitré tras los daños ocasionados por el sismo, los proyectos pendientes y los planes para modernizar la institución. También informó sobre el reemplazo de tuberías y el avance de las plantas potabilizadoras Howard y Roberto Reyna.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) trabaja en varias medidas para recuperar y aumentar la producción de agua potable en Chitré, luego de los daños que sufrió la Planta Potabilizadora Roberto Reyna por el sismo registrado en la región de Azuero. Entre las acciones previstas figura la incorporación de una planta modular que aportará un millón de galones diarios adicionales.

Así lo informó el director del Idaan, Antonio Tercero González, quien explicó que el movimiento sísmico provocó daños en un tanque de contacto y almacenamiento con capacidad para 400,000 galones, que tuvo que ser retirado de circulación debido a una fractura interna significativa. La estructura cumplía la función de almacenar agua y regular la presión en la red, especialmente para abastecer las zonas más alejadas y elevadas.

Tras quedar fuera de servicio, la producción de la potabilizadora pasa directamente a la red de distribución, lo que dificulta mantener las presiones necesarias en algunos sectores. Tercero González indicó que, durante las primeras 48 horas posteriores al terremoto, el personal del Idaan trabajó en una conexión directa o bypass para mantener el suministro. Además, se incorporó una planta modular mediante un procedimiento de emergencia, que permitirá aumentar la producción en un millón de galones diarios.

A estas medidas se suman los trabajos de una empresa contratista en los sedimentadores, particularmente en el manejo de lodos, con el propósito de incrementar la producción y mejorar la calidad del agua. El director confirmó que el tanque afectado deberá demolerse. La decisión se tomó luego de evaluaciones en las que participaron especialistas estadounidenses, el Cuerpo de Bomberos, técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá y personal de la institución.

También se determinaron afectaciones en otras estructuras, entre ellas las instalaciones administrativas de la planta. La Planta Potabilizadora Roberto Reyna fue inaugurada en 1979, aunque su construcción comenzó en 1972. Según el funcionario, no había recibido rehabilitaciones ni intervenciones significativas y, además, su capacidad resulta insuficiente ante el crecimiento de la demanda de agua en Chitré.

Por ello, el Idaan trabaja en la rehabilitación y ampliación de las instalaciones mediante la construcción de una planta espejo, con la que se busca elevar la producción total hasta 12 millones de galones diarios.

Calidad del agua del río La Villa

En cuanto a la calidad del agua en Azuero, Tercero González aseguró que el río La Villa presenta una mejoría en las condiciones del agua cruda que llega a las plantas potabilizadoras. Esto ha permitido que los procesos de tratamiento se desarrollen en mejores condiciones que durante la crisis sanitaria registrada en la región.

No obstante, aclaró que la declaración de que el agua es apta para el consumo humano corresponde al Ministerio de Salud (Minsa), que tiene la última palabra una vez se compruebe que se cumplen los parámetros establecidos. El director explicó que las responsabilidades están distribuidas entre tres instituciones: el Ministerio de Ambiente debe velar por la cuenca; el Idaan, por el funcionamiento de las plantas y el tratamiento del agua; y el Minsa, por determinar si el agua tratada cumple las condiciones para el consumo humano.

Según adelantó, las tres entidades prevén reunirse para evaluar los resultados y determinar si corresponde declarar el agua potable. Durante la entrevista, el director también abordó los retos internos de la institución, entre ellos la composición de la planilla y la necesidad de aumentar la cantidad de trabajadores técnicos frente al personal administrativo.

Reconoció que el Idaan cuenta con numerosos funcionarios próximos a jubilarse y otros que desean retirarse después de años de servicio. Ante esta situación, la entidad realiza proyecciones para implementar un programa de retiro voluntario, aunque su ejecución depende de la disponibilidad presupuestaria.

Tercero González recordó que asumió el cargo en abril, cuando el presupuesto institucional ya estaba definido. Para el próximo año, el Idaan contará con $441.9 millones, monto que, según indicó, contempla algunos ajustes que podrían facilitar la implementación de medidas administrativas. El funcionario señaló que uno de los objetivos de su gestión es incrementar la cantidad de ingenieros, técnicos y otros profesionales que puedan atender las necesidades operativas de la institución.

Como ejemplo de esa capacidad técnica, mencionó que más de 50 funcionarios del Idaan, entre ingenieros, arquitectos y especialistas estructurales, colaboran en Azuero con el levantamiento de información sobre viviendas afectadas por el sismo, junto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). También reconoció que la institución enfrenta limitaciones en la cantidad de cuadrillas disponibles para atender reparaciones y fugas. En el área metropolitana, explicó, se han identificado necesidades de personal en las cuatro subregionales, por lo que se prevé reforzar progresivamente los equipos de trabajo.

Entre las iniciativas para reducir las pérdidas de agua figura el programa Panamá sin Fuga, mediante el cual se realizan jornadas de reparación en distintas comunidades cada 15 días. El director indicó que estas intervenciones permiten recuperar agua que puede reincorporarse a la red de distribución. El programa se retomará después de las afectaciones ocasionadas por el sismo, una vez se adopten las previsiones necesarias para utilizar maquinaria pesada y otros equipos en los trabajos.

Más de 808 kilómetros de tuberías requieren reemplazo

Otro de los problemas identificados por la administración es el deterioro de la red de distribución. Tercero González informó que el Idaan ha identificado más de 808 kilómetros de tuberías de asbesto cemento que deben ser reemplazadas porque, según explicó, ya cumplieron su vida útil. El funcionario señaló que el deterioro de estas tuberías provoca que, después de reparar una fuga, se registren nuevas roturas en otros puntos de la red.

Por ello, la institución trabaja en un plan de rehabilitación y sustitución de estos conductos. A la vez, indicó que se realizan mejoras en el área metropolitana mediante la instalación de equipos de macromedición y válvulas, con el objetivo de tener un mayor control sobre el funcionamiento de la red.

El director también destacó la importancia de documentar los procedimientos y transmitir los conocimientos de los trabajadores con mayor experiencia a las nuevas generaciones, especialmente ante la posibilidad de implementar un retiro voluntario. El funcionario también se abordó la situación de las tuberías almacenadas cerca de Ciudad de la Salud y Merca Panamá, que forman parte del proyecto de la planta potabilizadora de Gamboa.

Tercero González explicó que se trata de una obra cuyo contrato fue refrendado en 2017 y que contemplaba aportar 60 millones de galones diarios al sistema de abastecimiento de la ciudad de Panamá. El proyecto permanece en un proceso legal y tiene suspendidas sus actividades. El director indicó que, a su llegada, ordenó una auditoría técnica para determinar el estado de los trabajos y de los materiales almacenados. Según detalló, se trata de aproximadamente 600 tubos, de unos 15 metros de longitud cada uno.

El funcionario advirtió que el Idaan no ha recibido formalmente esas tuberías y que su almacenamiento y las responsabilidades relacionadas con su conservación continúan en manos de la empresa contratista. Añadió que la institución trabaja en la revisión técnica y legal del proyecto para definir los próximos pasos. La potabilizadora de Gamboa estaba prevista para reforzar el suministro de agua en la capital, donde, según el director, la planta de Chilibre es actualmente la única que abastece a la ciudad y sus alrededores. También señaló que esta instalación, debido a su antigüedad, registra una disminución en su aporte de agua a la red.

En cuanto a otros proyectos de infraestructura, Tercero González informó que la planta potabilizadora Howard registra un avance superior al 80% y se prevé su entrega durante el primer mes de 2027. Explicó que se retomaron los trabajos de las líneas eléctricas trifásicas, tanto internas como externas, necesarias para poner en funcionamiento las instalaciones.

Asimismo, indicó que las obras relacionadas con la toma de agua presentan un avance superior al 80% y se proyecta su entrega durante el primer semestre de 2027. En el caso de la Planta Potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, la institución mantiene los trabajos de rehabilitación y ampliación para aumentar la capacidad de producción y responder a la demanda del distrito.