El administrador general de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que la nueva aplicación permite reportar publicidad engañosa, falta de precios visibles y otras posibles vulneraciones a los derechos del consumidor. Hasta la noche del primer día de lanzamiento, más de 3,000 personas se habían registrado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada del Black Friday y el inicio de la temporada de compras de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que reforzará la vigilancia de las actividades comerciales y exhortó a los consumidores a verificar los precios, las condiciones de las ofertas y las garantías antes de realizar sus compras.