Más de 200 agentes de la Fuerza Pública participan en el operativo, que contempla acciones preventivas, investigaciones y seguimiento en Bugaba, Tierras Altas y sectores próximos a la frontera con Costa Rica.

David, Chiriquí/Más de 200 agentes de la Fuerza Pública participan en el operativo Bugaba Seguro, desplegado en el distrito de Bugaba y sectores cercanos a la frontera entre Panamá y Costa Rica, tras una serie de hechos violentos, entre ellos un doble homicidio.