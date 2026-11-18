Mesa de Periodistas 18 de noviembre de 2026
El análisis profundo y diferente que te pone al día.
Ciudad de Panamá, Panamá/Analizamos la situación que atraviesa el periodismo nacional tras la reunión de periodistas y representantes de gremios periodísticos, quienes buscan alzar la voz en defensa del ejercicio de la profesión y la libertad de expresión. Además, abordamos el cambio de perspectiva económica de Panamá anunciado por Moody’s, que pasó de negativa a estable, mientras mantiene la calificación crediticia Baa3.