El diputado Lenín Ulate informó que ha inspeccionado alrededor de 15 barriadas del distrito y prepara un informe para remitirlo a las autoridades. Advirtió sobre el deterioro de las instalaciones, la contaminación de quebradas y ríos y las afectaciones que enfrentan los residentes.

Arraiján, Panamá Oeste/El deterioro de las plantas de tratamiento de aguas residuales en distintas barriadas de Arraiján mantiene en alerta a residentes por los malos olores, la proliferación de mosquitos y la posible contaminación de quebradas y ríos. Así lo denunció el diputado Lenín Ulate, quien informó que ha realizado inspecciones en aproximadamente 15 comunidades del distrito.