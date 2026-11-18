Geólogos estudian posibles cambios en las surgencias de Playa Búcaro tras el terremoto
El ingeniero geólogo Rodrigo Arrocha explicó que las primeras observaciones apuntan a posibles cambios en los puntos donde brota el agua, pero aclaró que los estudios son preliminares y no permiten establecer una relación directa con el terremoto. También pidió evitar introducir las manos, los pies u objetos en las surgencias.
Ciudad de Panamá, Panamá/Especialistas en geología realizan observaciones preliminares en Playa Búcaro, en el distrito de Tonosí, para determinar si el terremoto registrado en la península de Azuero provocó cambios en las surgencias de agua identificadas en el área.