Geólogos estudian posibles cambios en las surgencias de Playa Búcaro tras el terremoto

El ingeniero geólogo Rodrigo Arrocha explicó que las primeras observaciones apuntan a posibles cambios en los puntos donde brota el agua, pero aclaró que los estudios son preliminares y no permiten establecer una relación directa con el terremoto. También pidió evitar introducir las manos, los pies u objetos en las surgencias.