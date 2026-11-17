Minsa aclara que no hay cerco epidemiológico en Ancón ante brote de malaria
La medida contempla la búsqueda activa de casos y la coordinación con otras instituciones para atender el brote. Las autoridades aclararon que no se trata de un cerco epidemiológico y pidieron acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria para reforzar las acciones de vigilancia y contener el brote de malaria registrado en el corregimiento de Ancón, donde se han reportado 161 casos.