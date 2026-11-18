El ministro no quiso nombrar países, pero su mensaje va dirigido, entre otros, a las potencias petroleras del Golfo, que son renuentes a estas contribuciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro, llamó este miércoles en la COP31 de Turquía a ensanchar la base de países contribuyentes a las finanzas climáticas, e incluir sobre todo a las potencias petroleras, para que ayuden a las economías en desarrollo.

En una comparecencia junto a sus homólogos de Vanuatu, Fiyi y Tuvalu, naciones del Pacífico especialmente vulnerables, Navarro se ganó una salva de aplausos en Antalya cuando afirmó que "somos rehenes de la mafia del petróleo", y que los países productores "nos torturan para su propio beneficio" con esa actividad tan contaminante.

Poco después, aclaró a AFP su propuesta, diciendo que hay que ampliar la base de países que contribuyen financieramente en favor de los países en desarrollo, e incluir ahí a naciones petroleras y a grandes potencias emergentes.

El ministro no quiso nombrar países, pero su mensaje va dirigido, entre otros, a las potencias petroleras del Golfo, que son renuentes a estas contribuciones.

Espero que todos los países en vías de desarrollo que tienen los recursos, pero en particular los productores de petróleo, contribuyan. Este jueguito de que solamente aporten los desarrollados es una hipocresía de marca mayor", declaró.

"Yo espero de China liderazgo. Y espero jamás estar decepcionado", añadió.

El ministro del gobierno de José Raúl Mulino insistió en que su propuesta de hacer pagar a los grandes contaminadores redunda en una estrategia de salida "ordenada" de los combustibles fósiles.

No propongo un shock petrolero o energético. No. Lo que digo es: mantengan sus niveles de producción y consumo de petróleo donde están, mientras invertimos en la transición más rápida y ordenada posible hacia las renovables", dijo también.

Navarro, exalcalde de Ciudad de Panamá y cofundador de una empresa de energía solar en su país, NSolar, se ha destacado en esta COP como una de las voces más enérgicas contra los combustibles fósiles.

"Lucharemos hasta la muerte para salvar nuestro planeta y salvar la naturaleza. Pero es absolutamente descorazonador ver los niveles de hipocresía, inacción y anarquía de la COP. Un ejercicio de futilidad", dijo Navarro a la prensa, previamente.

"Los productores de combustibles fósiles bloquean cada paso de estos procesos" negociadores, donde las decisiones se toman por consenso y un solo país puede parar todo. De modo que "la COP necesita una reforma", para que baste con una mayoría para tomar decisiones, enfatizó el ministro panameño.

Según diversas fuentes consultadas por AFP, Rusia y varios países árabes productores de petróleo y gas son muy reacios a que se mencione la cuestión en la decisión política final, al cierre de la COP de Antalya este viernes.