A días de iniciar el diálogo entre el Gobierno panameño y Minera Panamá el próximo lunes 23 de noviembre, el exministro peruano Rómulo Mucho explica la experiencia de su país en el reparto de regalías, las cláusulas variables y el papel de las comunidades.

Ciudad de Panamá/El reloj corre para el futuro de la mina de cobre en Donoso. De cara al próximo lunes 23 de noviembre, cuando el Gobierno nacional inicie formalmente el proceso de negociación con Minera Panamá, surge la pregunta de cómo estructurar un acuerdo que beneficie al país con relación a la mina de cobre en Donoso.

Para Rómulo Mucho Mamani, ingeniero de minas y exministro de Minas de Perú, el escenario actual es visto con buenos ojos en el exterior, dado que el yacimiento panameño representa el 1.5 % del cobre global. Sin embargo, advierte que el éxito de la mesa dependerá de reglas claras en tres frentes: seguridad jurídica, esquemas de pago flexibles y una repartición directa hacia las zonas de impacto.

En el plano legal, el exministro Mucho recuerda que en el 80 % del mundo rige el derecho romano: todo recurso debajo del subsuelo pertenece ineludiblemente a la nación. No obstante, debido a que los proyectos requieren capitales masivos, son los agentes privados quienes asumen el riesgo de explotación bajo contratos-ley que garanticen estabilidad.

Sobre el dinero que debe recibir el Estado, el exministro peruano sugiere alejarse de los montos fijos y apostar por regalías mineras dinámicas. "Yo creo que debería ser de acuerdo con un porcentaje porque los precios suben y bajan. Si hay momentos de precios buenos, podría ser mayor el aporte", señala, respaldando el uso de una cláusula variable que proteja los ingresos del país en épocas de bonanza.

Modelo del canon minero y la vigilancia ciudadana

Más allá de lo que ingrese al fisco, el verdadero reto latinoamericano radica en evitar que los fondos se diluyan sin generar bienestar. En el Perú, las empresas pagan un 30 % de impuesto a la renta sobre sus utilidades. De ese monto, a través de la Ley del Canon Minero, el 50 % se devuelve directamente a la región productora y un 10 % va al distrito donde opera el yacimiento.

"El Estado debe utilizar este dinero en cierre de brechas sociales y socioeconómicas: colegios, escuelas, postas médicas, caminos y carreteras", explica Mucho, subrayando que el ciudadano necesita percibir un beneficio tangible de la actividad minera. Para lograrlo, recomienda adherirse a estándares internacionales de auditoría como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Finalmente, respecto a la desconfianza sobre la capacidad estatal para fiscalizar el impacto ecológico, el exministro Mucho asegura que la infraestructura de Donoso cumple con estándares modernos en gestión de agua y presa de relaves, pero enfatiza que la supervisión no puede quedar solo en manos del Gobierno.

Para garantizar la transparencia ambiental y el cumplimiento de los criterios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza), Mucho propone un ente independiente y participativo "donde sea la misma gente quien observe permanentemente, monitoree y tome muestras" en el terreno. De esta forma, las comunidades pasan de ser simples espectadoras a convertirse en las principales garantes de la operación.